Pandemia

Lenert diz que não pode divulgar contratos de compra de vacinas ‘anticovid’

Susy MARTINS Deputado do Partido Pirata, Sven Clement, apresentou queixa, a 14 de fevereiro, contra o Ministério da Saúde, por este não divulgar ao Parlamento o conteúdo dos contratos.

“Cabe à Comissão Europeia decidir se os deputados devem ter acesso aos contratos relativos às encomendas de vacinas contra a covid-19”. Quem o diz é a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, em declarações à RTL.



A posição surge após o deputado do Partido Pirata, Sven Clement, ter apresentado queixa, a 14 de fevereiro, contra o Ministério da Saúde, por este não divulgar ao Parlamento o conteúdo dos contratos.

A ministra defende que não cabe ao Luxemburgo mas à Comissão Europeia divulgar esses acordos, uma vez que foi o Executivo de Bruxelas a negociar e a assinar os contratos com as farmacêuticas.

No entanto, para o deputado do Partido Pirata, o Ministério da Saúde está a violar a Constituição, que estipula que o Executivo não pode assumir acordos plurianuais sem que estes sejam aprovados no Parlamento. Para o parlamentar foi isso exatamente o que aconteceu, uma vez que continuam a chegar vacinas ao país, embora já não esista essa necessidade devido à menor procura pela população.

