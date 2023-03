Lembra-se do pastor 'Tou Xim'? Hoje é a 'trans' mais famosa de Portugal

Noutro tempo, noutra vida, Maria João foi João Vaz, um actor que em 1995 se tornou conhecido pelo anúncio do "Tou Xim", da Telecel. Em Janeiro, subiu ao palco no papel secundário da sua vida: uma mulher trans. Que é finalmente quem é. Vai fazer 59 anos. Mas acabou de nascer.

Noutro tempo, noutra vida, Maria João foi João Vaz, um actor que em 1995 se tornou conhecido pelo anúncio do "Tou Xim", da Telecel. Foi João enquanto pôde, mais de cinco décadas da sua vida, vivendo dentro de si uma identidade paralela. Foi homem, foi à tropa, foi casado, teve três filhas, sendo Maria João às escondidas. Um sofrimento atroz, no papel de um homem incerto e triste. A Maria João Vaz revelou-se durante a pandemia. Em Janeiro, subiu ao palco no papel secundário da sua vida: uma mulher trans. Que é finalmente quem é. Vai fazer 59 anos. Mas acabou de nascer.

Fotografia: Valter Vinagre

O sexo é uma característica biológica, o género, uma construção social. Um ancestral processo de doutrinação, em que uma moralidade fundamental, assente invariavelmente em premissas do sagrado, se instala na consciência colectiva e se faz passar por hereditária, como se fosse regra, norma de comportamento, a ordem de todas as coisas, desde logo separadas à nascença. Menino ou menina?



Se for menina, cor-de-rosa. Se for menino, azul. Bonecas e lavores para as meninas, carrinhos e pistolas e fatos de super-herói para os meninos, abençoados à nascença com os privilégios da condição masculina, que é mais antiga do que a Bíblia e o Alcorão somados no tempo.

No anos 60, Portugal era um país cinzento e pobre, com décadas de atraso, sem liberdade, democracia, igualdades, paridade possível. Ia longa a ditadura de Salazar. Ao longe, no Ultramar, uma geração lutava por uma causa perdida, outra passava a salto para uma assoalhada de diáspora. Lisboa era a capital dos desenraizados, a Metrópole de um império decadente, orgulhosamente só, entre a velha patologia quinhentista e a realidade de uma pobreza que se fez estrutural. Estava a nação tão longe de ser um berço dourado, como Lisboa de ser cosmopolita.

Quando nasceu João, a 19 de Março de 1964, a revolução era ainda uma quimera. O totalitarismo exercia-se de diversas maneiras. Quando não era a PIDE e as mais distintas estirpes de mordaça, fazia efeito a mais eficaz das repressões, como um espião invisível a morar em cada casa: a moral e os bons costumes, o mecanismo social, próprio das ditaduras, que transforma as pessoas em fiscais das outras, sendo que, no ponto óptimo, as transforma em fiscais de si mesmas.

Analisando o fenómeno a posteriori, foi isto, mais que tudo, que moldou a sua personalidade, na medida que em que se pode moldar a personalidade de alguém que não se é. Maria João passou mais de 50 anos para entender a sua equação. Passou uma vida escondida dentro de si, a habitar um equívoco. Sempre pensou que a Maria João estava errada, quando quem estava errado era o João, que se masculinizou o mais que pôde para estar à altura das expectativas dos outros, que foi à tropa e foi casado e teve três filhas, que ela, no papel dele, amou como uma mãe às escondidas.

Maria João passou uma vida escondida dentro de si, a habitar um equívoco. Ao lado, imagem do célebre anúncio “ Tou Xim” da Telecel, muito popular nos anos 90. Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Maria João passou uma vida escondida dentro de si, a habitar um equívoco. Ao lado, imagem do célebre anúncio “ Tou Xim” da Telecel, muito popular nos anos 90.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. a

É tão difícil, explicar estas coisas. É que até ela própria tantas vezes julgou tratar-se de uma "deformação", uma "anormalidade" que se desenvolvera lá dentro, no seu útero secreto, um género qualquer de heresia que nem ela nem ele compreendiam, quando, na verdade, soube tantos anos, tanto sofrimento depois, era de género uma disforia.

Há que posicionar os acontecimentos no espaço e num tempo em que esse termo nem sequer tinha lugar no psico-léxico da nação, num perpétuo efeito retroactivo da trilogia de Deus, Pátria e Família, que encontrou as suas formas de fazer a travessia do Estado Novo para a democracia. Ainda hoje anda por aí, como um snipper da consciência, sempre à caça da diferença. Directa ou indirectamente, essa discriminação Maria João sentiu-a sempre, na escola, em público, em casa.

Com três anos, automutilava-me. Fazia feridas a mim própria. Não sei porque é que fazia isso. Não dormia. Nessa altura, os mais pais levaram-me até a um psiquiatra, que era até algo incomum para a época em que vivíamos. Maria João

Viveu com esta, como uma maldição, que ela não ousou desafiar, décadas a fio, sofrendo por dois, secretamente. Até ao dia da sua epifania, como lhe chama. Foi em 2018, coincidindo com um enorme passo civilizacional em Portugal: a Lei nº38/2018, de 7 de Agosto, que consagra o "direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à protecção das características sexuais de cada pessoa".

Não foi o Direito ou a Constituição, foi uma namorada que tinha então, já muito depois de se ter divorciado, quem o conduziu à lógica da sua "epifania", demonstrando algo que de tão evidente às vezes nem parecia. Não era travesti, nem queer, nem gay, homem binário, não-binário, muito menos um João cisgénero. Nada se identificava com ela, a não ser uma mulher, uma mulher transsexual, embora considere que o termo, assim feito ilha, "obsoleto e intrusivo". Maria João é uma mulher trans binária, que se identifica como uma mulher cisgénero. Foi em plena pandemia, por entre máscaras e confinamento, que decorreu a sua transição.

Pelo fogo se extinguiram as reminiscências que tinha o João, um homem incerto e triste, onde a Maria João se escondeu uma vida inteira, embora a expressão seja totalmente inadequada para a pessoa que ele foi nessa vida de alguém num corpo errado. Queimou todas as fotos do passado. "Foi como se tivesse nascido de novo". Ainda hoje, prestes a cumprir 59 anos, ela não sabe como foi possível suportar tanto, durante tanto tempo, no mais completo isolamento, sempre à procura de refúgio.

1 Maria & João Copiar o link

Agora que é Maria João, estranhamente, tudo se tornou ainda mais distante, de certo modo difuso. Mesmo aquele tempo da infância, que para o João não foi um doce. A ordem das coisas magoavam-no instintivamente. Parecia que o mundo em redor tinha encontrado maneira de lhe sabotar até a pureza própria da idade. "Com três anos, automutilava-me. Fazia feridas a mim própria. Não sei porque é que fazia isso. Não dormia. Nessa altura, os mais pais levaram-me até a um psiquiatra, que era até algo incomum para a época em que vivíamos".

Desde que é Maria João, até as suas memórias estão em reaprendizagem. "Revi todo o meu lado feminino, desde a origem". Sabendo o que sabe hoje, "um dos sintomas da automutilação poderá ter sido disforia de género. Podia ter sido outra coisa qualquer, mas também pode ter sido isso, embora só tenha feito esta análise muito mais tarde. Ou seja, recentemente".

É lisboeta, filha de lisboetas, na medida do possível. João foi o segundo de quatro irmãos. Tem um irmão dez anos mais novo, o "imprevisto" da família, e uma irmã com menos três anos. "O meu irmão mais velho era o meu parceiro de brincadeiras. Era o meu role model, achava eu, pois ele era tudo o que eu não era. Era forte, era giro, todo engatatão, desportista, muito corajoso. Defendia-me. As pessoas batiam-me e ele defendia-me. Eu criei esse grande amor por ele, porque era o meu príncipe encantado, a pessoa que me protegia. Mas depois ele morreu cedo (30 anos). Com a minha irmã, havia ali um atrito. Se calhar também era um role model para mim, mas sem poder ser. Se calhar, sentia ciúmes dela".

Era uma família normalíssima, que se pode definir como de classe média, seja lá o que isso for. Para a época, nem era assim tão conservadora, no sentido cristão do termo. Os preconceitos traduziam-se assim, sem rodeios: "O meu pai e o meu irmão eram machistas. O meu pai, além disso, era misógino". João sentia esse peso, nem que fosse nos detalhes. Por outro lado, não deve ter sido fácil ser jovem quando os pais foram.

A mãe casou para sair de casa dos pais, que eram muito conservadores, como fizeram tantas mulheres dessa geração. O pai teve um dia de abdicar dos sonhos para se fazer à vida. "O meu pai tinha começado a tirar um curso de Economia, mas entretanto o meu avô morreu e ele teve de desistir e começar a trabalhar. Tinha um amigo que era despachante e ele começou a trabalhar no aeroporto de Lisboa. Ele era um autoditacta, mas sempre leu muito. Tinha um emprego completamente desinteressante, mas todos os amigos do liceu eram eminências nas suas áerea, médicos, advogados, arquitectos. Ele movia-se nessa esfera, de intelectuais. Era amigo do João Cutileiro, de quem eu me tornei bastante próximo. O meu pai teve aulas de piano e gostava muito de música e de ópera".

O pai era uma pessoa algo amargurada com a vida, de sorriso difícil. Se havia nele um lado sensível, João só o notou tarde de mais, quando pairava sobre ele a sombra da morte, em 2015. "O meu pai era uma pessoa muito rígida, muito frustrada, talvez pela a vida o ter forçado a fazer o que ele não gostava. Dizia mal de tudo, não gostava de nada, não elogiava ninguém".

À mãe tinha acontecido o mesmo, de forma diferente. Saiu de casa dos pais pela via oficial do matrimónio, para conquistar um pedaço da sua autodeterminação, acabando igualmente subjugada à lei da vida, que é exactamente como o destino, um eufemismo que dá para tudo e mais alguma coisa que se torna sem remédio. "A minha mãe também tinha um emprego desinteressante. Foi secretária do padrinho dela".

Sendo o pai funcionário da TAP, tiveram hipótese de viajar muito. Não era algo que estivesse ao alcance da mais comum das famílias portuguesas, mas que, ainda assim, não expandiu os horizontes da sua realidade. Outro escape que tinham, era a leitura. "Ambos tinham um gosto enorme pela leitura". Podia ser que estivessem ali as suas asas secretas. Pelos vistos, esse tipo de segredos eram comuns na família.

O pai tinha um lado mais infantil, que se revelava assim: "Gostava muito de pintar aqueles bonequinhos da Airfix, bonecos da II Guerra Mundial ou das guerras napoleónicas. Depois começou a coleccionar carrinhos. Se tinha sensibilidade - e era provável que tivesse -, não o demonstrava. Só muito mais tarde, quando estava em doença terminal é que ele demonstrou mais sensibilidade e empatia comigo". Recuou no tempo, para não convocar a dor em demasia. "Ele adorava brinquedos, que era coisa que eu também adorava, pois transportavam-me para uma altura em que eu era pura e ingénua, antes de ser contaminada, condicionada".

Fugia de uma dor e foi reencontrar outra, viajando para os seus primeiros tempos de escola que, com as devidas excepções, não lhe trazem boas memórias. "Eu fui sempre muito sensível, muito emotiva. Fui muito condicionada na escola. Sofri muito. Eu era muito imaginativa e a escola condicionava muito. Fez de mim uma amálgama de gente". Ainda que talvez inadvertidamente, a família exercia o mesmo efeito. A sua atitude era de desafio secreto, às normas, à escola, aos outros, aos pais.

À primeira vista, parecia que a adolescência se antecipara logo na primeira infância. Não era isso. Era algo mais complexo, a crescer dentro do João. Era a Maria João numa fase muito prematura de gestação. Revelava-se das mais estranhas formas, conduzindo-o por um longo calvário de inadaptação, aperfeiçoando as suas técnicas de camuflagem perante os outros, só estando bem só. Fazia em casa, o que fazia na escola. "Não ceder as lágrimas ao inimigo. Resultava em mais dor, mas era um orgulho. Não vão conseguir quebrar-me".

Não era bem verdade, pois foi quebrada aos poucos, quase ao ponto de se apagar da vida. Foi longa a travessia do seu deserto. Sendo o pai funcionário da TAP, tiveram hipótese de viajar muito. Não era algo que estivesse ao alcance da mais comum das famílias portuguesas, mas que, ainda assim, não expandiu os horizontes da sua realidade. Outro escape que tinham, era a leitura. "Ambos tinham um gosto enorme pela leitura". Podia ser que estivessem ali as suas asas secretas. Pelos vistos, esse tipo de segredos eram comuns na família.

O pai tinha um lado mais infantil, que se revelava assim: "Gostava muito de pintar aqueles bonequinhos da Airfix, bonecos da II Guerra Mundial ou das guerras napoleónicas. Depois começou a coleccionar carrinhos. Se tinha sensibilidade - e era provável que tivesse -, não o demonstrava. Só muito mais tarde, quando estava em doença terminal é que ele demonstrou mais sensibilidade e empatia comigo".

Recuou no tempo, para não convocar a dor em demasia. "Ele adorava brinquedos, que era coisa que eu também adorava, pois transportavam-me para uma altura em que eu era pura e ingénua, antes de ser contaminada, condicionada".

Fugia de uma dor e foi reencontrar outra, viajando para os seus primeiros tempos de escola que, com as devidas excepções, não lhe trazem boas memórias. "Eu fui sempre muito sensível, muito emotiva. Fui muito condicionada na escola. Sofri muito. Eu era muito imaginativa e a escola condicionava muito. Fez de mim uma amálgama de gente". Ainda que talvez inadvertidamente, a família exercia o mesmo efeito. A sua atitude era de desafio secreto, às normas, à escola, aos outros, aos pais.

Às vezes ia à casa de banho. Atrás da porta estava uma roupa da minha mãe e eu vestia-a. Isso depois foi evoluindo: com maquilhagem, sem maquilhagem, etc. Era irresistível, um prazer enorme, uma tentação. Mas depois era um complexo de culpa enorme.

À primeira vista, parecia que a adolescência se antecipara logo na primeira infância. Não era isso. Era algo mais complexo, a crescer dentro do João. Era a Maria João numa fase muito prematura de gestação. Revelava-se das mais estranhas formas, conduzindo-o por um longo calvário de inadaptação, aperfeiçoando as suas técnicas de camuflagem perante os outros, só estando bem só.

Fazia em casa, o que fazia na escola. "Não ceder as lágrimas ao inimigo. Resultava em mais dor, mas era um orgulho. Não vão conseguir quebrar-me". Não era bem verdade, pois foi quebrada aos poucos, quase ao ponto de se apagar da vida. Foi longa a travessia do seu deserto.

2 O processo dela Copiar o link

Quando acusou os primeiros sinais vindos da feminilidade, não tinha como interpretá-los, se não pela via inocente do prazer. "Já na escola, ainda na pré-primária, lembro-me de trocar sapatos com a minha colega do lado. Aquilo dava-me um prazer sem limites".

Como o tempo demonstraria amplamente, não foi um caso pontual. "Eu queria sempre mais, sem saber exactamente porque queria". Poucos anos mais tarde, marcou-a profundamente um episódio, que uma vida não conseguiu apagar. "Gostava muito de fazer fait divers, fazia espectáculos para a minha família, até cobrava bilhetes. Espectáculos de variedades, fantoches".

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Certa vez, quando os pais recebiam amigos em casa, "fiz uma rábula teatrada, com filhos dos amigos dos meus pais. Fomos a um armário da minha mãe, fomos buscar roupas da minha mãe, brincos de mola, baton. Devia ter uns seis, sete anos. Essa coisa do travestismo nas crianças é mais ou menos normal, é como a catarse colectiva do carnaval". Analisando à distância de cinco décadas, foi aquela a primeira aparição pública da Maria João. Algo aconteceu, algo que ainda hoje ela não sabe precisar.

"Nós fizémos isso e eu não me lembro qual foi a reacção, se houve alguma boca, um olhar reprovador ou coisa assim. Em específico, não me lembro, ou talvez tenha apagado isso na minha mente. O que eu sei é que a partir daí comecei a fazer isso em segredo". A partir daí, desenvolveu-se a sua personagem secreta, que por entre a família crescia, isolando mais e mais o João, alguém preenchido por um crónico desconforto embrulhado em culpabilidade.

Maria João estava sempre à espreita de uma oportunidade. Por exemplo: "Às vezes ia à casa de banho. Atrás da porta estava uma roupa da minha mãe e eu vestia-a. Isso depois foi evoluindo: com maquilhagem, sem maquilhagem, etc. Era irresistível, um prazer enorme, uma tentação. Mas depois era um complexo de culpa enorme".

O medo apoderou-se sempre dela. Às tantas, já parecia uma característica. Foi o instinto que a manteve em segredo, temendo algo que ainda não sabe se era real. O que sabe é que naquela primeira exibição pública em traje de mulherzinha, "qualquer coisa aconteceu. Uma reacção qualquer que eu apaguei ou que inconscientemente senti. Não quis mais daquilo. Passei a fazer em segredo. Aquilo deve-me ter feito sentir qualquer coisa muito forte. Uma identificação, uma reacção qualquer que eu senti que não ia ser bem aceite, uma coisa fora da norma. Foi uma reacção pessoal, com outra exterior".

Se calhar, tinha razão. "Muitas vezes, o meu irmão mais velho e o meu pai chamavam-me coisas que podemos dizer que eram homofóbicas, que eu não vou repetir".

A única verdade que tinha era a sua. Guardou-a para si, aquém e além dor, transportando-a pelos anos, como uma peça de teatro, algo que ainda não estava nos seus horizontes. "Tinha muito complexo de culpa, um medo louco que me descobrissem. E isso foi evoluindo. Eu fui sempre fazendo isso. A minha vida foi seguindo e eu na minha vida privada, até ao meu coming-out fiz sempre isso em segredo para toda a gente, mesmo quando estive casada. Sempre em segredo, sempre com muita culpa, pois sempre encarei isto como uma anormalidade".

As palavras entristecem-na, mas o presente sorri-lhe: "Hoje em dia, fico muito comovida, feliz e até com inveja quando vejo pessoas mais jovens que se exprimem, que andam nas ruas, que vão para as escolas. Ou pintam o cabelo ou pintam as unhas, expressam-se de outra maneira, mas assumem os seus sinais, sem medo dos pais, porque sentem as costas quentes e porque sabem que na escola há outras pessoas iguais.

... ao longo da minha vida sempre tentei agradar ao meu pai. Sentia na pele o desprezo, a crítica subliminar, ostensiva, à minha sensibilidade, à minha feminilidade, eventualmente. Senti muita necessidade de me masculinizar, para me pôr ao nível dele, para o agradar. Toda a vida senti necessidade de fazer isso.

E vêem pessoas como eu que vão à televisão e sentem que não são anormais. Sinto uma grande solidariedade e uma grande alegria. Em geral, os pais também têm uma abertura diferente e não condicionam tanto. Não há em casa esse ambiente hostil, como foi o meu caso".

Terá sido mesmo assim, Maria João? "Se calhar, no meu caso, a opressão nem era assim tanta. Eu é que, como tinha medo e como não queria sofrer, me fechei. O que fiz foi fechar-me o mais possível. Se calhar exagerei na minha expectativa do que seria a reacção e fechei-me. Se calhar até havia abertura, nunca saberei. Mas todos os sinais apontavam para uma reacção negativa".

Esses sinais, fossem reais ou imaginários, condicionaram-na sempre. Pensando bem, "ao longo da minha vida sempre tentei agradar ao meu pai. Sentia na pele o desprezo, a crítica subliminar, ostensiva, à minha sensibilidade, à minha feminilidade, eventualmente. Senti muita necessidade de me masculinizar, para me pôr ao nível dele, para o agradar. Toda a vida senti necessidade de fazer isso. Esse mecanismo já estava completamente interiorizado em mim. Ainda assim, fui à tropa e essas coisas, para poder estar na vida. Fiz só asneiras. Eu estava tão mal, que a minha vida era fazer tudo para as outras pessoas".

Nesse aspecto, começou cedo no teatro. Essas coisas de que fala Maria João, foram extremamente dolorosas para o João que ele tinha de ser. Foi como se tivesse desenvolvido dentro dele uma espécie de Síndrome de Estocolmo doméstica. Era em casa dos pais que a tal hostilidade mais lhe doía. Era em casa dos pais que ele se sentia mais protegido. Era como se uma fobia sentisse abrigo noutra.

Não é de ânimo leve que recorda isto: "Nunca tive amigos nem amigas. Os amigos e amigas eram os filhos dos amigos dos meus pais. Nunca tive amigos na escola. Isolava-me muito. Ficava muito mais tempo em casa do que qualquer um dos meus irmãos. Assim, tinha tempo para explorar as minhas coisas. Conseguia encontrar espaço para mim. Aquilo era uma contradição pegada. Os meus pais, eram as pessoas que mais me oprimiam, digamos assim. E, coisa muito estranha, eram as pessoas com quem eu mais queria estar. Nem conseguia imaginar como é que eu alguma vez, seguindo os padrões da sociedade, podia casar e sair de casa. Ou, então, se casasse e tivesse filhos, queria viver numa casa onde estivessem os meus pais. Não queria sair dali. Não conseguia, tal era o medo do mundo exterior. Se por um lado me oprimiam, por outro, davam-me segurança".

Era, antes de mais, uma questão de aritmética social, numa escala de medos. "Se com eles era assim, então era porque o mundo exterior era muito pior. Ia sofrer mais". O João cresceu com medo da sua sombra, onde secretamente crescia a Maria João, até que ambos se tornaram numa incongruência só. Alguém proibido a desenvolver-se dentro de alguém impossível.

3 O teatro de uma vida Copiar o link

"Desde sempre, havia muita incongruência na minha pessoa. Era só equívocos. A conclusão, uma vida depois, só pode ser uma: "eu não vivi. Não vivi. No fundo, não vivi". E, no entanto, a vida seguiu, no papel de João, com a Maria João sempre a latejar no íntimo. "Como não conseguia interpretar essa minha faceta, sempre achei que era deficiente. Não encontrava referências. Eu própria, quando falava disso, falava de mim dessa maneira, talvez para não ser surpreendida. Quase que tentava humilhar-me. Analisando a posteriori, assim de flashback, eram os sinais. Eu é que não fazia ideia o que é que aquilo queria dizer. Quando eu tive a minha epifania, tudo ficou claro. É incrível. Todas essas coisas ficaram memórias vivas".

Crédito. Valter Vinagre

Uma vida inteira de João desfilou, como num filme em carne viva. Voltou à escola, visitou a infância, a adolescência, os traumas de estimação. A escola nunca foi para ele, talvez porque ele ainda era dela um mero acto reflexo.

"Fui sempre má-aluna. Havia um problema em mim. Eu boicotava-me, não queria ter boas notas. Chumbei várias vezes por causa das minhas incongruências. Quando cheguei ao fim do ensino secundário tinha uma média de 12, que não dava para entrar em nada de Ciências, nem para o ensino de Biologia nos Açores, que era o que tinha a média mais baixa. Nem para esse curso eu tinha média".

Na adolescência, "primeiro queria ser escritora (achava eu), depois quis ser médica. Queria ser cirurgiã, para salvar vidas". Os sonhos iam ficando no caminho, como os despojos de um homem chamado João Vaz, que foi o nome que apareceu no edital para a tropa, paradigma da masculinidade. Lá foi ele, cumprir o seu papel dentro de uma farda, com o cabelo rapado, descaracterizando a Maria João, que nesse período surreal foi como um agente secreto no mundo dos homens.

Quanto mais via dos homens, menos gostava. Cumpriu o serviço militar sabe Deus como. Pelo caminho, foi tendo umas namoradas. Mas o seu refúgio era sempre o mesmo: a casa dos pais. Fora de casa dos pais, "ficava perdida. Não sabia o que havia de fazer". Quando lhe disseram que tinha de voar com as suas próprias asas, ficou em pânico. "Não acreditava que tinha de sair de casa, que já era adulta. O que é que eu ia fazer? A minha perguntava-me: 'Então, o que é que vais fazer?' Eu nem sabia que tinha de fazer alguma coisa. Estava bem onde estava, estava ali protegida".

Nessa altura, já tinha um namoro mais sério. "Mas nada mudava. A minha mãe é que decidiu o meu futuro, porque eu estava inerte. 'Porque é que não tentas as artes, que tens tanto jeito? Porque é que não vais para teatro, para cinema ou coisa assim'. Eu fui ao Conservatório e inscrevi-me nas provas, mas sem grande convicção. E lá fui aceite. Foi por causa de Rui Mendes e de João Mota que entrei. Mas não estava propriamente a cumprir um sonho. A minha mãe disse-me e eu fui".

A Maria João foi com ele, com uma esperança secreta de que alguém a soubesse ler a sua essência no João. Isso não aconteceu. "Quando comecei a ter aulas com o João Mota, apaixonei-me pelo método dele. Método actors-studio, método Stanislavsky. Para mim é muito doloroso, aquilo, porque tu mexes nas tuas memórias e as minhas eram o que eram. Mas, pronto, era uma hipótese de carreira. Para mim, trabalhar no teatro dá-me sempre muito gozo, mas é extremamente doloroso".

Pela exclusão de partes, João Vaz tinha encontrado um caminho, tornando-se actor pela Escola Superior de Teatro e de Cinema. Mas, ao contrário do que ele próprio julgava, não encontrou as ferramentas para a Maria João que nele residia. E que, embora às escondidas, já tinha uma vida própria, a sua identidade, guardada a sete-chaves no closet da sua mente. Já que tinham escolhido por si a representação, ele por momentos deixou-se voar.

"Fui para os EUA e fiz umas provas numas escolas de teatro e de cinema. Nunca sonhei com aquela coisa de fazer teatro para o meu umbigo. Não. Já sonhava com Hollywood. Aspirava, ambicionei coisas grandes. Mas essa minha ambição desmedida com o meu auto-fechamento limitavam-me muito. Tinha um céu para voar, mas colocava-se sempre debaixo de um telhado".

O telhado dos pais. "Era masoquismo. Era controlada e humilhada mas, ao mesmo tempo, era onde eu me sentia protegida". Os EUA foram sonho de pouca dura. "Concorri a tudo o que era bolsa. Gulbenkian; Fundação Luso-Americana; até o Rotary Club. Estava com muita esperança nisso, mas não consegui. Precisava de qualquer coisa que me obrigasse a sair debaixo da alçada dos meus pais, sair da minha primeira namorada, que foi minha explicadora. Sair de tudo o que me dava protecção".

4 Tou xim!!!! Copiar o link

Esse trajecto, teve de fazê-lo onde mais doía: em Portugal. "Comecei a fazer trabalhos, fiz uma série de filmes, mas fui sempre pouco empreendedora, talvez muito imatura. Fui falar com toda a gente, tudo o que era encenador, mas nunca me vendi lá muito bem. Ia quase contrariada a audições e tudo, mas não era a pessoa das capelinhas. Tive azar: em muitas coisas que entrei (filmes) ficaram todas na gaveta".

Em 1992, João Vaz casou-se, cumprindo com o que se esperava dele, desde criança. Do matrimónio, nasceram três filhas, em 1993, 1994 e 1998. Em 1998, já não era possível ao actor João Vaz não ser reconhecido onde quer que fosse, o que só aumentou o grau de dificuldade para a Maria João.

Sempre que passava na rua, alguém disparava a frase que lhe deu notoriedade pública: "Tou Xim!!! É para mim", no papel de um pastor, cercado de ovelhas, que atendia um telemóvel. Era um anúncio da Telecel, corria o ano de 1995, um sucesso estrondoso, que arrecadou vários prémios em Portugal, assim como em Cannes e em Nova-Iorque.

Um daqueles sound bites que encontraram o seu spot na história da publicidade e no imaginário colectivo, que nunca imaginou haver em João Vaz uma Maria João que entretanto evoluíra, sempre às escondidas.

Como actor de publicidade, tudo corria bem. Nesse mesmo ano fez mais anúncios. Outros se seguiram. Um da cerveja Lowenbrau, outro dos CTT, outra da Expo 98, outra da TV Cabo, outro de uma marca de gelados finlandesa. Mais tarde, no pós-epifania, "destruí tudo. As cópias em suporte digital dos anúncios e de participações em filmes, novelas e teatro. Até perguntei às minhas filhas se queriam ficar com aquilo. Elas disseram: 'Para quê?' Era o que eu queria ouvir".

Curiosamente, o sucesso na publicidade não lhe abriu portas no teatro ou no cinema. "Era a pessoa dos anúncios, que era uma arte menor. Era isso, e uma percentagem de inveja. Era a eterna actriz secundária, passei a ser a pessoa dos anúncios. Em termos de trabalho fiz a travessia do deserto. O que eu recebi foi o calor humano, o reconhecimento do público". Em casa, pouco ou nada disso contava.

Em casa, ela era Maria João sempre que podia. A vida de um homem casado não abalou a sua vida secreta. "A minha mulher trabalhava. Eu respondia a anúncios e fazia trabalhos eventuais. Levava as filhas à escola e depois tinha tempo só para mim". Tempo para a Maria João, que se transformara numa espécie de "dona de casa. Mesmo casada e com filhas, continuava a esconder-me, a ter a minha vida paralela. Não foi mais complicado por ter uma vida de casal. Aliás, a minha filha mais velha, quando era pequena, até chegou a conhecer a Maria João".

O refúgio que procurava na casa dos pais, encontrou-no na casa da família que era a sua, sempre no seu papel secundário. Algo que não mudou, quando decidiram ir viver para um cenário rural, "à procura de mais qualidade de vida, mais espaço, mais condições, mais natureza", próximo da aldeia de Santo Estêvão, Benavente.

Ainda hoje, prestes a cumprir 59 anos, Maria João não sabe como foi possível suportar tanto, durante tanto tempo, no mais completo isolamento, sempre à procura de refúgio. Foto: Valter Vinagre

"Vivi durante oito anos no campo, completamente isolada no meio de dois hectares de montado". A Maria João cresceu muito nesse ambiente. "Essa mudança deu-me mais liberdade para explorar novas abordagens, outras pesquisas de mim". Era uma mulher numa fase experimental. "Todo esse comportamento ia evoluindo. De vez em quando, a Maria João saia de carro, às vezes ia a uma área de serviço, consumia qualquer coisa, punha gasolina. A Maria João interagia com outras pessoas. Ia à casa de banho de serviço feminina".

Só depois de 50 anos é que tive a minha epifania. É tão estranho. Não sei como é que eu não fiz a passagem. Não conseguia perceber o que eu era mesmo. Achei sempre que era uma pessoa que tinha uma faceta. Foi um erro. Eu não tinha uma faceta, eu era mesmo a outra pessoa.

Mas, como habitual, "acabava sempre com um complexo de culpa terrível, porque eu não percebia porque é que fazia aquilo. Não conseguia perceber o que era. Era uma pulsão. Fazia várias experiências na minha faceta feminina. Ia evoluindo, ia apurando, sem saber o que estava a fazer, sempre com um enorme complexo de culpa".

Antes da sua transição a sua vida pessoal estava um caos, sendo que a vida profissional também não estava fácil. Entre 2013 e 2015, em termos de trabalho, tudo o que vinha à rede era peixe. À bolina da psicose turística de Lisboa, "andei por aí a conduzir Tuk-Tuks, o que me deu um certo gozo".

A Maria João permaneceu na clandestinidade até 2018, ano de todas as epifanias. Hoje já sabe quem é e é feliz assim. Ainda hoje não percebe como perdeu tanto da sua vida, vida fora. "Só depois de 50 anos é que tive a minha epifania. É tão estranho. Não sei como é que eu não fiz a passagem. Não conseguia perceber o que eu era mesmo. Achei sempre que era uma pessoa que tinha uma faceta. Foi um erro. Eu não tinha uma faceta, eu era mesmo a outra pessoa. Não era uma versão de uma coisa, era mesmo a outra coisa".

Contado, parece simples. Aos 55 anos, começou a sua transição. Na primavera de 2019, a Maria João Vaz no registo civil, assumiu-se perante as suas filhas, depois de um processo pessoal e intransmissível, que envolveu hormonas, depilação definitiva, uma cirurgia em Espanha, toda a preparação física e mental para a mulher trans que aí vinha, finalmente dona de si. "Fiz a verdadeira transição em 2020, em pleno confinamento. Até era bom. Pouca gente rua, as pessoas com máscara. Fiz a transição em casa. Da epifania até à minha verdadeira identidade foram três anos".

De um longo confinamento, emergiu a pessoa que ela era, num misto de beleza e de dificuldade. Já não era actor, era actriz. Trabalho para ela não abundava. Mas, o que ela já não tinha era medo. "Trabalhei uns tempos no Burger King, que também foi uma aprendizagem de vida".

Maria João Vaz, actriz, pisou pela primeira vez o palco em Junho do ano passado, no Centro Cultural de Belém, com o espectáculo Sagração da Primavera, com o Teatro Praga. Foi Clementina, na curta-metragem "Five Minutes With Clementina", escrito e realizado por El Hasrouny.

E uma inspectora da Polícia Judiciária na telenovela "Festa é Festa", da TVI. Foi Cristina, na curta-metragem "As Sacrificadas", de Aurélie Pernet. Foi Júlia, na série "Causa Própria", na RTP. Participou num vídeo para o espectáculo "Distante", de Caryl Churchill, para o Teatro Nacional D. Maria II.

Mais recentemente, foi a polémica, embora indirectamente, que a devolveu à ribalta, quando pisou o palco do teatro São Luiz, na peça "Tudo Sobre a Minha Mãe", de Samuel Adamson, a partir do filme de Pedro Almodóvar, com encenação de Daniel Gorjão.

Uma peça, como se sabe, envolta em argumentos de género, a escalar violência. "Estava muito sossegadinha em casa, quando recebi uma chamada para substituir o André Patrício no papel de Lola, uma mulher trans". Maria João, também ela activista LGBT+, não concordou com a forma de intervenção de Keyla Brasil, actriz e performer, que subiu ao palco seminua, acusando de 'trans-fake' o actor, criticando o facto de ser um homem cisgénero e interpretar um personagem transgénero.

"Sou uma pessoa empática e pacífica, mas subscrevo as razões desta acção". Sobre o que está em causa, Maria João Vaz diz apenas isto: "num mundo ideal, com igualdade de oportunidades para as pessoas, esta questão não se colocava".

Neste momento, Maria João, que aguarda pela publicação da sua autobiografia, já aprovada por uma grande editora nacional, regressou à sua nova vida. "Ainda estou a aprender a ler-me. Estou a crescer. Até a minha personalidade se está a desenvolver, porque eu estou livre. Estou numa espécie de infância, de puberdade e de idade adulta ao mesmo tempo. Há coisas que eu não permiti desenvolver. Agora sou livre. Fechei-me tanto, tanto, que não me permiti viver. Estava tudo errado. Estava a transportar-me incompleta pela vida. Desperdiçava anos e não me importava".

Ainda não percebeu que espécie de mecanismo a direccionava mal, induzindo-a num interminável erro de busca. "Procurava sempre 'pessoas que se vestem de mulher'. Não sei porquê, nunca procurava 'pessoas que se sentem mulher'. Estava a procurar ao lado, passando ao lado da vida".

Levou muito tempo até perceber que a sua vida paralela foi a sua vida. "Não tenho muita prática de viver. Parece que nasci de novo, só que sou crescida. Toda a minha vida foi um filme. Uma longa e dolorosa metragem".

Algo a transportou tanto tempo nele. Agora é ela. Só ela. A Maria João Vaz. Uma pessoa pode ser imensas coisas e até imensas pessoas. Mas inteira só será sendo quem é.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.