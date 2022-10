Além da redução do período de isolamento, com a nova ‘lei covid’, o sistema de rastreio de contactos (contact-tracing) de uma pessoa infetada deixa de existir.

Pandemia

‘Lei covid’ já está em vigor. Isolamento de quatro dias (ou até menos)

Diana ALVES Além da redução do período de isolamento, com a nova ‘lei covid’, o sistema de rastreio de contactos (contact-tracing) de uma pessoa infetada deixa de existir.

A nova ‘lei covid’ já está em vigor. Com as novas regras, o período de isolamento de uma pessoa infetada com o novo coronavírus passar a ser de apenas quatro dias, em vez de sete. O projeto de lei, aprovado na quinta-feira passada, está em vigor desde quinta-feira, segundo uma publicação feita pelo Ministério da Saúde nas redes sociais.

A Saúde explica que “é possível uma redução adicional [do período de isolamento] com dois autotestes de antigénio negativos realizados com pelo menos 24 horas de intervalo”.

O ministério de Paulette Lenert acrescenta ainda, nas redes sociais, que esta regra “aplica-se tanto a pessoas vacinadas como a não-vacinadas”.

Uma das medidas que se mantém diz respeito ao uso da máscara de proteção, que vai continuar a ser obrigatória nos lares de idosos e nos hospitais.



