Lei anti-tabaco não prevê medidas contra beatas

Susy MARTINS Quantas toneladas de beatas são recolhidas por ano? A questão parlamentar foi lançada pela deputada do Partido Cristão Social (CSV) Nancy Kemp Arend mas a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, não soube responder.

Porquê? Porque a lei anti-tabaco, adotada em 2017, não prevê medidas diretas contra o lixo produzido pelos cigarros. Num estudo que deverá ser feito a curto prazo, a Carole Dieschbourg salientou que o tópico será investigado, com o objetivo de reduzir a quantidade de beatas que todos os anos acabam na natureza.

Na resposta à deputada Carole Dieschbourg referiu, no entanto, que em 2020 houve 20 pessoas a infringir a lei, que foram apanhadas a fumar em locais proibidos. Em particular, em oito desses casos as pessoas foram multadas em 24 euros e em onze foram instaurados autos ('procès verbaux', em francês).

A lei anti-tabaco proíbe fumar nos parques infantis, no interior dos carros quando se encontram crianças com menos de 12 anos ou ainda de utilizar o cigarro eletrónico em locais onde o cigarro é proibido.



