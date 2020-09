Uma verdadeira revolução na política das embalagens da multinacional dinamarquesa dos brinquedos. Todas as embalagens vão passar a ser de papel.

Lego substitui sacos de plástico por sacos de papel

Uma verdadeira revolução na política das embalagens da multinacional dinamarquesa dos brinquedos. Todas as embalagens vão passar a ser de papel.

O fabricante dinamarquês de brinquedos anunciou que vai substituir todas as embalagens de plástico por papel. Esta é apenas uma das iniciativas do novo plano ecológico da empresa.

"Estamos a tentar reduzir o impacto ambiental do fabrico de tijolos Lego: zero desperdício até 2025, uma redução de 10% no consumo de água, introdução dos nossos sacos de papel", revelou Tim Brooks, vice-presidente do grupo e responsável pelo desenvolvimento sustentável. Para o conseguir, a Lego pretende investir 400 milhões de dólares na reconversão das embalagens.

De acordo com este plano de investimento, todas as embalagens, que a Lego já reduziu em tamanho - permitindo-lhe reduzir os seus custos de transporte - serão feitas de materiais renováveis ou reciclados até 2025.

"Recebemos milhares de cartas todos os anos e muitas delas são sobre plásticos e o ambiente as crianças fazem desenhos, dão exemplos de como querem que as suas embalagens sejam", diz Brooks. Cerca de 2% das peças da Lego já são de material de base biológica A partir de 2021, os sacos tradicionais de plástico contendo as peças serão gradualmente substituídos por sacos de papel recicláveis. Na sua produção, o gigante dinamarquês, baseado em Billund, reutiliza já a grande maioria do seu plástico nas suas fábricas, estando as principais localizadas na Hungria, República Checa, México, China e Dinamarca. De acordo com um estudo recente da firma especializada NPD, 47% dos compradores em todo o mundo desistiram de um jogo devido a preocupações de sustentabilidade.

A Lego também quer melhorar a composição das suas peças que, actualmente, são maioritariamente feito de plástico "ABS", também utilizado em electrodomésticos.

De momento, apenas 2% peças - ou 80 dos 3.600 elementos vendidos - provêm de um material de origem biológica: polietileno à base de cana-de-açúcar, que é principalmente utilizado para as árvores, folhas e arbustos dos kits, mas esta quota irá aumentar, diz Tim Brooks, para satisfazer a ambição de ter produtos 100% sustentáveis até 2030.

