A União Nacional, de Marine Le Pen, teve resultado recorde e tem agora 89 lugares no Parlamento francês.

Eleições legislativas

Legislativas. Emmanuel Macron perde maioria absoluta

A coligação de Emmanuel Macron ganhou as eleições legislativas mas tornou-se o primeiro Presidente em décadas a não conseguir reunir uma maioria absoluta no Parlamento, ficando aquém do limiar dos 289 lugares (245).

A Ensemble! (juntos, em português) recebeu 38,57% dos votos, o que significa perder uma dezena de pontos percentuais e 105 deputados em relação à segunda volta das eleições legislativas de 2017.

Continuará a ser o maior bloco, o que significa que, embora Macron possa ser capaz de manter o controlo do poder executivo, terá dificuldade em aprovar legislação, pondo em perigo grande parte da sua agenda - incluindo planos para aumentar a idade da reforma e realizar reformas fiscais. "Esta situação é um risco para o nosso país, dados os desafios que enfrentamos tanto a nível nacional como internacional", disse a primeira-ministra Elisabeth Borne. "Os compromissos certos devem ser construídos para agir em prol da França".

O segundo maior grupo no Parlamento é o Nupes, uma coligação de esquerda liderada por Jean-Luc Melenchon, que conta com 131 lugares.

Le Pen com resultado histórico

A União Nacional, de Marine Le Pen, teve o melhor resultado da sua história, conseguindo 89 lugares, um novo recorde. Le Pen tem lugares suficientes para poder influenciar as decisões parlamentares, um passo importante no esforço de uma década de Le Pen para trazer o partido de extrema-direita para o centro da política francesa.

A líder da extrema-direita, que perdeu para Macron na votação presidencial de abril, tentou imediatamente posicionar o seu partido na oposição tanto ao presidente como a Melenchon e à extrema-esquerda: "Seremos uma oposição firme, sem conivência, mas responsável e respeitadora das instituições", disse no domingo.

O resultado empurra a França para uma situação que se tornou comum em toda a Europa com o surgimento de novos populistas e partidos ambientalistas.

Governo com reviravoltas

A ministra da Saúde e a ministra da Transição Ecológica perderam no domingo o seu lugar no Governo francês, após terem sido derrotadas na segunda volta. Segundo a tradição republicana – já reafirmada por Emmanuel Macron – todos os membros com cargos governamentais devem sair do executivo caso percam nos seus respetivos círculos eleitorais.

No total, 15 membros do Governo tinham sido candidatos a estas eleições, tendo três sido derrotados: a ministra da Saúde, Brigitte Bourguignon, a ministra da Transição Ecológica e Social, Amélie de Montchalin, e a secretária de Estado do Mar, Justine Bénin.

Amélie de Montchalin obteve cerca de 47% dos votos no 6.º círculo eleitoral de Essonne, inclinando-se face ao seu adversário da coligação de esquerda Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), o socialista Jérôme Guedj, que obteve 53% dos votos.

Brigitte Bourguignon que, até agora, tutelava a Solidariedade e a Saúde, foi derrotada pela candidata da União Nacional, Christine Engrand, no 6.º círculo eleitoral de Pas-de-Calais, ficando a apenas 56 votos da sua adversária.

A secretária de Estado do Mar, Justine Bénin, também foi derrotada no 2.º círculo eleitoral da Guadalupe, perdendo com 41,35% dos votos face ao seu adversário da NUPES.

Além destes ministros, foram também derrotadas duas figuras de peso do partido de Macron, ‘La République en Marche!’: o líder do grupo parlamentar, Christophe Castaner, e o presidente da Assembleia Nacional, Richard Ferrand.

A estes nomes, acresce ainda o do ex-ministro da Educação Nacional e da Juventude, Jean-Michel Blanquer, que tinha sido eliminado na primeira volta, no domingo passado.





(Com agências)









