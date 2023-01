Os dados do Statec demonstram que o consumo de álcool também se verifica noutros utentes da estrada, como os peões.

Acidentes

Álcool é mais comum entre condutores masculinos que têm acidentes

Diana ALVES Os dados do Statec demonstram que o consumo de álcool também se verifica noutros utentes da estrada, como os peões.

Em caso de acidente rodoviário, são mais os homens a acusar positivo no teste de alcoolemia do que as mulheres.

Um estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec), que analisou a sinistralidade rodoviária ao longo dos últimos cinco anos, revela que 3% dos condutores de veículos de quatro rodas, envolvidos em acidentes, estavam sob o efeito do álcool (taxa de álcool de 0,5 a 1,1 g/litro) e 10% em estado de embriaguez (taxa igual ou superior a 1,2 g/litro). Estados constatados com mais frequência entre os condutores masculinos do que entre os femininos.

Recusa em fazer teste do balão dá direito a ficar sem carta A condução sob o efeito do álcool pode dar multas, levar à perda de pontos na carta ou até mesmo a penas de prisão, dependendo da taxa de álcool detetada no sangue.

Em relação aos homens implicados em acidentes, 4% estavam sob o efeito do álcool e 12% embriagados. Entre elas, essas taxas descem para 2% e 6%, respetivamente. Em causa, aqui, estão apenas os condutores de viaturas de quatro rodas.

Os dados do Statec demonstram que o consumo de álcool também se verifica noutros utentes da estrada. Por exemplo, 1% dos peões envolvidos em acidentes nos últimos cinco anos estava sob o efeito da substância e 3% em estado de embriaguez.

E o desafio é... não beber álcool durante o mês de janeiro Em dois anos, mais de 3.700 pessoas já aceitaram o desafio, sendo que em média 92,5% dizem estar dispostas a recomeçar a experiência.

No que toca a condutores de veículos de duas rodas, 1% apresentava álcool no sangue e 5% um nível já considerado como embriaguez.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.