Estudo anual da Câmara dos Assalariados refere que um em cada quatro agregados familiares não tem dinheiro para pagar contas ao final do mês.

Sociedade 2 min.

LCGB acusa Governo de falhar na luta contra a pobreza

Susy MARTINS Estudo anual da Câmara dos Assalariados refere que um em cada quatro agregados familiares não tem dinheiro para pagar contas ao final do mês.

"O Governo falhou na ajuda às pessoas mais expostas à pobreza". A afirmação vem da central sindical LCGB que lembra num comunicado recente que o risco de pobreza nos últimos dez anos agravou-se, constantemente, no Luxemburgo. O Grão-Ducado tem atualmente uma taxa de risco de pobreza de 18,3%, acima da média europeia. O alerta foi dado recentemente no estudo anual da Câmara dos Assalariados do Luxemburgo e que traça o retrato social do Grão-Ducado e compara a situação socioeconómica do país a nível europeu.

E, segundo a LCGB pouco tem sido feito para combater a situação. Quer em matéria fiscal, na política familiar ou social, há vários exemplos em que o Executivo poderia ter reagido para combater as desigualdades sociais, considera a central. E acusa mesmo o Governo de optar por privilegiar a vertente política em detrimento dos trabalhadores precários, das famílias monoparentais e das famílias numerosas.

Luxemburgo. Um em cada quatro agregados familiares não tem dinheiro para pagar contas ao final do mês O Grão-Ducado é o segundo país da UE onde o risco de pobreza é maior entre quem trabalha, alerta o novo relatório anual da Câmara dos Assalariados.

Em linha com reinvindicações feitas anteriormente, o sindicato volta a apelar à ação do Governo e a medidas de urgência para combater a pobreza no país, sendo uma das propostas a indexação das prestações familiares. A indexação do abono de família ao custo de vida (adaptação dos montantes à inflação) em janeiro de 2022 – tal como anunciada na semana passada pelo Governo – não será por si só suficiente para combater o problema, considera a LCGB, lembrando que o poder de compra das famílias caiu 25% desde 2006 (devido à abolição da indexação automática das prestações familiares).

Por essa razão, a central sindical reivindica a reintrodução imediata do sistema de indexação automática de todas as prestações familiares. Para além disso, exige também com caráter de urgência, um aumento de pelo menos 20 euros, nos montantes mensais do abono de família.

Outra reivindicação passa pela abolição da categoria de impostos 1A para as famílias monoparentais, defendendo que estas deveriam pertencer ao escalão 2. O prolongamento da duração do subsídio de desemprego - atualmente de 12 meses - é outra das propostas. O sindicato defende que a duração deveria ser de 24 meses. Por fim a LCGB reivindica também que seja abolido o limite de baixa médica de 78 semanas num período de dois anos, após o qual o trabalhador doente fica sem direito às prestações da segurança social. Considerando as propostas mais do que justas, a central reitera a urgência em agir rapidamente para combater o fosso das desigualdades sociais no país.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.