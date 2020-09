O projeto será desenvolvido progressivamente, entre 1 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2022.

Lares de idosos vão ter médicos durante a noite, fins de semana e feriados

Diana ALVES

É um projeto-piloto que arranca no dia 1 de outubro e vai durar dois anos. Os lares de idosos do país vão passar a ter médicos de clínica-geral durante a noite, aos fins de semana e feriados. O objetivo é garantir um serviço complementar de cuidados de saúde aos idosos.

A convenção com a Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD) e a Federação COPAS já foi assinada pelas ministras da Saúde, Paulette Lenert, e da Família e Integração, Corinne Cahen.

O serviço será assegurado todos os dias das 20h00 às 07h00 do dia seguinte, aos feriados e aos fins de semana (entre as 08h00 de sábado e as 08h00 de segunda-feira). Trata-se aqui da prestação de cuidados de saúde primários, e não de um serviço de urgência. Os casos graves e urgentes continuarão a ser encaminhados para as urgências hospitalares.

Cada médico fica responsável por 350 a 600 camas, reagrupadas entre vários lares, com o trabalho a ser repartido de forma equilibrada e tendo em conta a proximidade geográfica e o número de residentes de cada lar.

Ainda sobre a organização, a AMMD designa entre 10 a 15 coordenadores regionais, selecionados entre os médicos que prestam o serviço, e um coordenador nacional. Este último será também membro do comité de avaliação deste projeto-piloto composto por representantes dos Ministérios da Saúde e da Família, da Direção da Saúde, da AMMD e da COPAS.

O projeto será desenvolvido progressivamente, entre 1 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2022.



