Lares de idosos. Pelo menos 54 pessoas infetadas com covid-19

Diana ALVES Há pelo menos 54 pessoas infetadas com a covid-19 nos lares de idosos do país. Era este o número exato de infeções a 4 de outubro. Segundo as ministras da Família e da Saúde, em causa estão 14 lares.

Na resposta a uma questão parlamentar dos deputados do Partido Pirata, as ministras adiantam que apenas um daqueles idosos está hospitalizado.



Os 52 lares de idosos e as chamadas ‘maisons de soins’ (que acolhem idosos, mas também pessoas doentes) somam um total de 6.403 camas. Contas feitas, o número de utentes com covid representa 0,81% do total.

Recorde-se que o uso da máscara continua a ser obrigatório para os funcionários, prestadores de serviços externos e visitantes dos lares.

