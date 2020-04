Lares de idosos do Luxemburgo vão voltar a aceitar visitas

Luxemburgo vai começar a testar a população em grande escala já a partir de 19 de maio.

Manuela PEREIRA

As visitas de externos aos lares de idosos estão proibidas desde o dia 13 de março, mas vão voltar a ser permitidas. A garantia foi dada pela ministra da Família, Corinne Cahen, sem avançar no entanto uma data concreta para o levantamento da interdição das visitas.

O acesso a estes centros vai fazer-se através de medidas de restrição de forma a proteger estas pessoas de risco para a covid-19. As visitas devem ser programadas previamente, através de marcação. Tanto os idosos como os visitantes deverão usar máscara. E apenas os jovens com mais de 12 anos poderão efetuar visitas e todas as pessoas que não estejam infetadas com a covid-19.

O governo anunciou na terça-feira, 28 de abril, que o Luxemburgo vai começar a testar a população em grande escala já a partir de 19 de maio, como forma de prevenir uma possível segunda vaga. Desta forma, todos os residentes e trabalhadores nos lares de idosos vão ser também testados à covid-19. Um rastreio sistemático que arrancou já em abril.

Quatro lares já foram testados. Entre 1.073 pessoas, incluindo os funcionários desses centros, registaram-se 14 casos de infeção, dos quais nove em funcionários.

Até à data 29 pessoas morrem nos lares de idosos do país, vítimas da covid-19, desde o início da pandemia no país, em finais de fevereiro. Segundo os números recentes, existem 90 infetados nestes centros. Outras 41 pessoas foram consideradas curadas.

