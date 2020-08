Câmara Municipal de Esch-Sauer prevê estacionamento adicional e gratuito, num futuro próximo, com capacidade até 700 veículos.

Lago Hâute-Sure vai ter mais estacionamento

Apesar da pandemia e da obrigatoriedade de reserva antecipada para um fim de semana à beira do lago Hâute-Sure, os lugares de estacionamento disponíveis parecem não ser suficientes para todos os que se dirigem para aquele lugar.

De acordo com a RTL, na semana passada, a polícia tinha multado 120 proprietários de veículos por estacionar ilegalmente no reservatório, e este fim-de-semana, mesmo com as pré-reservas, o estacionamento voltou a ser um desafio.

Fim-de-semana no lago. Cuidado com as algas azuis O calor também afeta a qualidade das águas balneares. A Administração da Gestão da Água do Grão-Ducado admite encerrar os lagos, caso as cianobactérias voltem à carga

Os problemas de estacionamento naquela zona já vêm de trás, como reflete o caso, em 2019, de uma ambulância que não conseguiu passar numa rua, para o lago, porque os visitantes tinham estacionado de forma descuidada.

Este ano houve a duplicação da capacidade para estacionamento, com a criação de 600 lugares em Insenborn e 100 em Lultzhausen.

Mesmo assim, e segundo avança a RTL, Marco Schank, presidente da Câmara Municipal de Esch-Sauer, adianta que haverá um estacionamento adicional e gratuito, num futuro próximo, com capacidade até 700 veículos.





