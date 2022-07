Uma série de medidas será posta em prática no próximo ano e deverá evitar o caos em torno do lago. Mas, até lá, os visitantes terão de ser pacientes.

Lago Haute-Sûre: novas medidas de segurança, mas só para o ano

São esperadas temperaturas entre os 27 e 30°C este fim de semana e serão ainda mais altas na próxima semana. Tal como nos fins de semana anteriores, espera-se que as multidões em redor do Lago Haute-Sûre sejam elevadas. Neste contexto, as medidas de segurança no local serão novamente reforçadas a curto prazo. A longo prazo, no entanto, será desenvolvido um conceito abrangente.

Nos fins de semana anteriores, o fluxo de visitantes e o tráfego intenso resultante causaram problemas recorrentes. Em mais de uma ocasião, os parques de estacionamento na área do reservatório e as praias estavam tão sobrelotados que a polícia desaconselhava a visita à área. Além disso, alguns visitantes não respeitaram as regras.

Presença policial reforçada

"É inaceitável que 10 a 15% dos visitantes excedam os limites e que os outros, que querem passar um dia calmo junto ao lago, sofram", disse Charles Pauly, ao Luxemburguer Wort. É presidente da comissão do lago, que foi criada no ano passado, e presidente do parque natural Haute-Sûre.

Desde o início de julho, a presença da polícia e dos guardas-florestais foi assim aumentada no local. Além disso, os visitantes são mais uma vez convidados a utilizar transportes públicos - linhas de autocarros 535, 624 e 627 ou o vaivém do lago da barragem número 690.

Se os lugares de estacionamento pagos perto dos relvados forem ocupados, as estradas de acesso a Insenborn e Lultzhausen serão fechadas ao trânsito. Além disso, estão também disponíveis os parques de estacionamento gratuitos "Am Kéilert", incluindo o autocarro pendular, na N27 perto de Insenborn e "Kräizfeld" em Lultzhausen.

Controlar a situação

No entanto, isso em si não é suficiente para resolver o problema. "Temos de ter a situação sob controlo", diz Charles Pauly. "Foram necessários mais de 30 anos para a criação de uma comissão de represas, com representantes do parque natural, dos municípios, da GCDIS e da polícia, entre outros. Agora não podemos apresentar um dossier completo da noite para o dia", explica ele. "Também não queremos precipitar-nos em nada, mas antes desenvolver um conceito detalhado que possa ser implementado no próximo ano".

Neste contexto, foi encomendado um estudo para determinar que medidas são necessárias. Os primeiros resultados são esperados no outono. "Os cidadãos e visitantes terão de ser pacientes", diz Charles Pauly. O conceito planeado deve ter em conta todos os aspectos, desde o possível número de visitantes até à segurança na área e à água potável. É também importante impedir os visitantes de deslocarem a sua excursão em direcção à floresta e possivelmente grelhar lá. "Isto pode ter consequências fatais, especialmente na atual seca", diz Pauly.

As comunas assumem as suas responsabilidades

O responsável acrescentou que nem o parque natural nem os municípios têm qualquer poder, uma vez que o Estado é proprietário das praias. No entanto, os municípios devem garantir a segurança dentro das localidades, por exemplo, para que os serviços de emergência possam passar por todo o lado. "As comunas assumem as suas responsabilidades", continuou. Isto inclui o encerramento de estradas em caso de tráfego intenso ou a disponibilização de lugares de estacionamento.

A venda de bilhetes de entrada para conter a situação, como tem sido o caso nos últimos anos devido à pandemia de covid-19, é vista com algum cepticismo. No caso de um lago de banhos vedado, como em Remerschen, isto é bastante possível. Na área do reservatório, porém, isto é difícil por causa das praias abertas. Há também o aspecto financeiro. Em particular, o pessoal teria de ser empregado para atribuir e verificar os bilhetes. Se certas áreas fossem vedadas, teriam de ser criados postos adicionais para os salva-vidas.

Charles Pauly está confiante, no entanto, que a situação irá melhorar em breve. "Com o início das férias de Verão, há normalmente menos visitantes para o reservatório", afirmou. Além disso, ele conta com outro visitante recorrente: as algas. "Virão certamente e então o problema resolver-se-á por si mesmo", assegurou. A razão: se as algas estiverem na água, é proibido nadar no lago.

