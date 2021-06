As farmácias estão "sobrecarregadas" desde o passado fim de semana, na sequência de uma explosão de casos de urticária no país.

Sociedade 2 min.

Lagartas processionárias

Surto de urticária sobrecarrega farmácias do Grão-Ducado

Redação As farmácias estão "sobrecarregadas" desde o passado fim de semana, na sequência de uma explosão de casos de urticária no país.

As farmácias do Grão-Ducado estão com uma situação invulgar em mãos. Desde o passado fim de semana que se regista um aumento exponencial do número de casos de urticária no país, provocada pelos lagartas processionárias do carvalho. Na noite de sexta-feira, o Ministério da Saúde alertou os profissionais de saúde para a descoberta de "diversos focos de lagartas processionárias" "principalmente no sul do país assim como na vizinha região de Grande-Este".

Nos últimos dias registaram-se várias filas em frente às farmácias, com os clientes à procura de uma solução anti-histamínica para a pele irritada e a comichão constante. "Em três dias tivemos mais um terço de clientes que o habitual", diz Danielle Becker-Bauer, proprietária da farmácia Trèfle, em Bettembourg, e vice-presidente do sindicato dos farmacêuticos luxemburgueses. "Nunca se viu nada como isto", disse ao Wort francês.

"É uma situação excecional, um dos meus empregados está constantemente ao telefone com os nossos fornecedores para tentar renovar os nossos stocks", e mesmo quando consegue recuperar alguns produtos, as reservas esgotam-se novamente "em apenas algumas horas". E a tendência está a ser observada em todo o país, relata a vice-presidente. "Tive uma entrega na segunda-feira e tudo desapareceu antes do meio-dia", disse um farmacêutico em Esch-Belval ao L'Essentiel, acrescentando que registou "o dobro da atividade habitual".

Est-ce que les chenilles processionnaires sont une raison valable pour aller voir le médecin et m’arrêter quelques jours ? Parce que clairement je suis à bout là. Je deviens folle à force de me gratter. pic.twitter.com/rVM8lUaEuc — M. 🍃 (@borderadius) June 17, 2021

"Estamos sobrecarregados, enquanto a maioria dos nossos empregados já se dedica a testes covid-19", diz Becker-Bauer, acrescentando que este afluxo de clientes adicionais apenas "contribui para uma carga de trabalho já pesada", uma vez que os farmacêuticos "também têm estado entre as profissões na linha da frente face à pandemia".

Apesar de serem um importante ponto de apoio no combate à covid-19, a verdade é que também as farmácias foram afetadas pela crise. Em março, Cédric Degoutin, proprietário da farmácia Liberté, na capital, afirmou que a perda do volume de negócios era de cerca de 20%. E se a explosão recente nas vendas de produtos anti-histamínicos irá compensar esta perda de rendimentos é difícil dizer ainda. "Recuso-me a dar uma opinião sobre este assunto, é ainda demasiado cedo e no meio de uma pandemia a urgência está noutro lugar", disse Danielle Becker-Bauer.

(Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.