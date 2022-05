Saiba os cuidados a ter em caso de contacto com estes animais.

'Lagartas do pinheiro' obrigam parque de Dudelange a fechar

A cidade de Dudelange teve de fechar o Parque Le'h aos visitantes, entre esta terça-feira e até à próxima segunda-feira, devido a uma infestação de traças processionárias do carvalho ou lagarta do pinheiro, como também são conhecidas.

O município, em cooperação com a Administração da Natureza e das Florestas, avançou com a desinfestação das árvores, tratando-as com um biocida microbiológico para evitar uma invasão das pequenas lagartas que se transformam em traças. Estas podem trazer problemas de saúde aos seres humanos e animais domésticos.



Foto: Guy Jallay/LW-Archiv

Tocar nos pelos espetados das lagartas, por exemplo, pode desencadear uma reação alérgica, que nos humanos pode gerar inflamação da pele e prurido. Mas também pode resultar em febre ou tonturas, ou irritação dos olhos ou das vias respiratórias.

Este tipo de lagarta, ou traça, não é novidade no Luxemburgo, mas a frequência com está a aparecer é crescente, refere o Luxemburger Wort.

"A traça processionária do carvalho é uma espécie de borboleta nativa no Luxemburgo", diz a Administração da Natureza e das Florestas, citada pelo jornal. Embora não existam números exatos sobre o desenvolvimento destes insetos no país, pode dizer-se que eles aparecem com muito maior frequência atualmente e que existem mais problemas de saúde entre a população do que no passado, explica o organismo em resposta a uma pergunta do Luxemburguer Wort.

A distribuição das lagartas no interior do país é desigual devido à diferença de temperatura. Uma vez que a traça processionária do carvalho prefere temperaturas mais elevadas, é mais provável que seja encontrada no sul, mas, devido às alterações climáticas, tem havido, segundo a Administração da Natureza e das Florestas, uma maior propagação para o norte.

Maio a julho, a época mais crítica

O maior período de risco para os humanos e animais domésticos é entre maio e julho, quando as larvas estão na terceira das suas seis fases de desenvolvimento até passarem a borboleta.

A partir desta terceira fase as lagartas desenvolvem pelos no abdómen, que estão equipadas com pequenos espinhos, que contêm taumatopoína, um veneno de urtiga que pode causar os sintomas de alergia correspondentes, como inflamação da pele e prurido.

Com cada muda, as lagartas aumentam em número, assim como cresce também o comprimento dos seus pelos. Após o rompimento dos casulos, as traças voam de julho a setembro. Mas mesmo depois das lagartas se terem tornado traças e deixado o ninho, os pelos permanecem nas teias ou voam com o vento, podendo assim continuar a desencadear reações alérgicas em humanos e animais.

Foto: Anouk Antony/LW-Archiv

Desta forma, nem as lagartas devem ser tocadas nem as teias. Sendo este o mês em que em que estas ainda não se desenvolveram em traças e estão agarradas à árvores, o que há a fazer é evitar a proximidade.

Além disso, em nenhuma circunstância os seus ninhos devem ser removidos pela população no geral. "As medidas devem ser levadas a cabo por peritos que tenham conhecimentos adequados e o equipamento de proteção necessário à sua disposição", alerta a Administração da Natureza e das Florestas.

O que fazer em caso de contacto com as traças do carvalho

Em caso de contacto com as lagartas e os seus pelos espinhosos existem várias ações a tomar para minimizar possíveis danos para a saúde.

Se o contacto for com a pele deve lavar-se a área com água e sabão. Se os pelos da lagarta tiverem penetrado na pele, devem ser removidos com uma pinça e com o cuidado de não os transportar pela casa, através de roupas ou sapatos.

O vestuário contaminado também deve ser mudado e lavado na máquina de lavar de imediato.

Se algum pelo tiver entrado nos olhos, estes devem ser enxaguados, e no caso de os pelos tiverem sido engolidos é aconselhável beber tanta água quanto possível para diluir o veneno.

Em caso de sintomas graves devido ao contacto com estes animais, recomenda-se a consulta de um médico.

