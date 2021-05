Lady Gaga revela ter sido violada e sequestrada durante "meses" com 19 anos

Lady Gaga afirma que o produtor a violou e a sequestrou durante "meses" antes de a abandonar num cruzamento perto da casa dos seus pais, grávida.

A cantora americana Lady Gaga afirma, num documentário divulgado online na sexta-feira, ter sido violada e sequestrada durante "meses", até ficar grávida aos 19 anos de idade.

A artista nova-iorquina já tinha revelado que tinha sido violada por um produtor quando estava a começar no mundo da música, um acontecimento que provocou problemas de stress pós-traumático, cujos efeitos ainda sofre, embora diga ter conseguido controlá-los. "Eu tinha 19 anos de idade. Estava a começar no negócio e um produtor disse: 'Tira a roupa'", diz ela na série documental "The Me You Don't See", co-produzida por Oprah Winfrey e pelo Príncipe Harry para a plataforma Apple TV+.

"Eu disse não e saí", continua ela. "Disseram-me que iam queimar toda a minha música. Eles não paravam de me perguntar. ... Eu nem sequer me lembro", diz ela, chorando. "Nunca mais lidei com essa pessoa".

A cantora de 35 anos volta a explicar que não quer revelar a identidade do seu agressor porque "nunca mais quer ter nada a ver com essa pessoa".

Lady Gaga afirma que o produtor a violou e a sequestrou durante "meses" antes de a abandonar num cruzamento perto da casa dos seus pais, grávida. Ela não explica o que aconteceu na sequência dessa gravidez.

Stefani Germanotta, o verdadeiro nome da cantora, explica que "anos mais tarde" sofreu um ataque de ansiedade que a levou ao hospital, onde se apercebeu de que estava sujeita a perturbações de stress pós-traumático ligadas ao seu ataque. Isto incluía a automutilação, diz ela. Ela estima que foram necessários dois anos e meio de terapia para controlar esses impulsos. "Aprendi todas as formas de sair" de uma crise, diz a cantora.

