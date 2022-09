O projeto-piloto arrancou na rotunda de Raemerich, em Esch-sur-Alzette.

Saúde

Laboratórios Réunis testam formato 'drive-in' para análises

Susy MARTINS

A crise sanitária não acarretou só coisas más. Normalmente as crises também trazem novas oportunidades, ou pelo menos permitem melhorar certas práticas. É o caso do laboratório de análises Réunis, que se inspirou no conceito da testagem em larga escala da covid-19 (Large Scale Testing) para elaborar um projeto-piloto de análises, um drive-in denominado "book-pick'n go".



Na prática, desde 12 de setembro que as pessoas interessadas podem fazer as análises sanguíneas sem sair do carro. Basta fazer uma marcação no site labo.lu, introduzindo os dados pedidos. A confirmação com um código QR é enviada após verificação. Esta confirma, por exemplo, se o exame requisitado pode, ou não, ser feito no drive-in.

Segundo o laboratório, todo o processo no dia das análises não deverá ultrapassar os cinco minutos.

Para já trata-se de um projeto-piloto que arrancou em Esch-sur-Alzette na rotunda de Raemerich. Caso o balanço seja positivo, a empresa já se comprometeu a alargar o serviço a outros locais.

