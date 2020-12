Laboratórios com mexidas nos horários no Natal e Ano Novo

Os horários de funcionamento de vários laboratórios do país vão sofrer mexidas durante o Natal e Ano Novo, algo que afeta a disponibilidade para a realização dos testes de diagnóstico à covid-19.

Os horários de funcionamento de vários laboratórios do país vão sofrer mexidas durante o Natal e Ano Novo, algo que afeta a disponibilidade para a realização dos testes de diagnóstico à covid-19.

No caso do grupo Ketterthill, que fazem o teste PCR apenas durante a tarde e mediante marcação prévia, todos os laboratórios do grupo fecharão às 12:00 nos dias 24 e 31 de dezembro, o que significa que, nesses dias, não será possível fazer o teste de diagnóstico ao coronavírus. Fonte do grupo Ketterthill disse esta terça-feira à Rádio Latina que a única exceção diz respeito aos pacientes com cirurgias marcadas e que necessitam de realizar o teste previamente.

Também o grupo Réunis alerta no site para alterações nos horários durante o período de fim de ano. A empresa indica que todas as estações de drive-in e centros de testes - reservados aos testes covid – estarão encerrados nos dias 24 de dezembro e 2 de janeiro. Além disso, algumas das estruturas fecharão mais cedo no dia 31 de dezembro. Os horários estão disponíveis no site labo.lu.

No que toca ao grupo Bionext, a empresa adianta que os laboratórios também fecharão portas mais cedo, às 12:00, nos dias 24 e 31 de dezembro. Também como habitualmente os laboratórios fecham aos domingos e feriados, pelo que, regra geral, também não será possível fazer o exame nos dias 25, 26 ou 27 de dezembro.



