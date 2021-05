Variante britânica continua a ser a mais representativa no Grão-Ducado.

Laboratório Nacional de Saúde já recolheu 17 mil testes positivos à covid-19

Susy MARTINS Variante britânica continua a ser a mais representativa no Grão-Ducado.

No espaço de apenas um ano, o LuxMicroBiobank, pertencente ao Laboratório Nacional de Saúde (LNS), recolheu cerca de 17 mil amostras de testes positivos ao SARS-CoV-2.

As amostras são sequenciadas ou colocadas em cultura viral, com o objetivo de identificar a presença de variantes no Luxemburgo Ou seja, destas 17.000 algumas amostras continuam armazenadas para análises futuras. Os testes positivos sequenciados permitem identificar as variantes e avaliar a presença da covid-19 no país.

Na semana de 3 a 9 de maio os investigadores sequenciaram 52,6% dos testes positivos, um valor muito acima dos 10% recomendados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças para a obtenção de resultados representativos da população infetada.

Governo quer criar aplicação móvel que comprova vacinação e teste negativo Uma semana depois de ter dito ao Contacto que era "prematuro" dar privilégios aos vacinados, o Executivo luxemburguês prepara-se para fazer o contrário. Objetivo é dar, agora, mais liberdades às pessoas já vacinadas ou que testaram negativo para a covid-19.

De acordo com as últimas análises do LNS, a variante britânica continua a ser a mais representativa no Grão-Ducado, com 82,1% dos casos positivos. Segue-se a variante sul-africana com 10,2% e a variante brasileira com 2,25%. Ainda segundo o LNS, a análise aos testes positivos permite compreender melhor as variantes em circulação e melhor informar as autoridades sanitárias sobre a evolução da pandemia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.