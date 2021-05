A 17 de março deste ano, a União Europeia publicou uma recomendação para implementar, em junho, um certificado verde digital, em todos os Estados-membros, permitindo assim autenticar os resultados dos testes PCR e os certificados de vacinação.

Laboratório BioneXt prepara caminho para certificado verde digital

Susy MARTINS A 17 de março deste ano, a União Europeia publicou uma recomendação para implementar, em junho, um certificado verde digital, em todos os Estados-membros, permitindo assim autenticar os resultados dos testes PCR e os certificados de vacinação.

Os laboratórios BioneXt LAB querem antecipar os futuros regulamentos europeus sobre a crise sanitária da covid-19, e mais precisamente sobre o certificado verde digital, completando os seus relatórios com um código de identificação QR específico, em inglês.

A 17 de março deste ano, a União Europeia (UE) publicou uma recomendação que visa implantar para o mês de junho um certificado verde digital, em todos os Estados-membros, permitindo assim autenticar os resultados dos testes PCR e os certificados de vacinação.

O grupo BioneXt garante, em comunicado, que criou um código QR que é impossível de falsificar. Na prática, as autoridades vão poder digitalizar o código no relatório e esse é imediatamente enviado ao laboratório que confirma se os dados que estão disponíveis no relatório são justos e autênticos. Se não houver confirmação é porque o relatório que comprova o teste PCR negativo ou a toma da vacina é falso.

O certificado verde digital vai permitir que as pessoas já vacinadas tenham mais liberdades, para viajar, por exemplo. Caso não se tenha sido vacinado, um teste PCR negativo também é válido.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, e o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Brethon, disseram na semana passada, que “o Luxemburgo e a França vão ser os dois países da UE onde a fase teste do certificado verde digital vai decorrer”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.