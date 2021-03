As novas regras draconianas da Comissão não tiveram unanimidade. Líderes insistem em “respeito contratual” das farmacêuticas.

Líderes europeus não querem abrir guerra com exportação de vacinas

A declaração conjunta dos 27 no final da videoconferência de ontem da cimeira europeia, foi a de que o mecanismo de autorização de exportações de vacinas produzidas em território da EU para países terceiros - que arrancou em janeiro - deverá continuar a funcionar.

No entanto, não houve menção à proposta da Comissão de acrescentar os princípios mais draconianos da proporcionalidade e da reciprocidade. "Sublinhamos a importância da transparência bem como o uso das autorizações de exportação", refere a nota, que enfatiza que os 27 signatários defendem a "importância do mercado livre" e reafirmam que "as empresas devem assegurar a previsibilidade da produção de vacinas e respeitar os prazos de entrega".

A Comissão Europeia tinha proposto - em antecipação à cimeira de líderes de ontem, 25, e de hoje, 26 de março- medidas robustas na contenção da fuga de vacinas. No dia 24, foi apresentada uma revisão das regras que obrigam todos os envios de lotes de vacina a uma autorização dos Estados-membros.

As novas regras que a comissão queria implementar eram a de saber previamente se os países para onde se destinam as vacinas estão piores ou melhores que a União Europeia em relação à situação epidemiológica da covid-19. E, por outro lado, se os países para onde se destina estão a vender vacinas ou matérias primas para a Europa ou estão a colocar entraves. Os anteriores critérios referiam-se apenas a se as farmacêuticas que queriam exportar estavam a respeitar o contrato com a União Europeia.

A nova medida proposta pela Comissão foi vista como visando especialmente o Reino Unido – e concretamente por causa da disputa com a falta da entrega de vacinas da AstraZeneca produzidas em Inglaterra – e os Estados Unidos, que têm em vigor uma proibição total de exportação de vacinas.

Uma das maiores críticas feitas à proposta é de que poderia fazer escalar uma guerra comercial mais prejudicial que benéfica, inclusivamente para os interesses dos cidadãos da União Europeia. De momento, a UE não é autossuficiente nas cerca de 400 matérias-primas e componentes que são necessários para produzir vacinas, e a promessa de guerra comercial poderia pôr em causa a fluidez no abastecimento das fábricas europeias.

A proposta de von der Leyen foi especialmente mal vista do outro lado do Canal da Mancha e no dia seguinte foi emitido um comunicado conjunto da Comissão e do governo de Boris Johnson a assinalar uma espécie de tréguas.

Ontem, no final da reunião dos 27 chefes de Estado e de governo, Angela Merkel sustentou que, embora os líderes queiram garantir o número de vacinas necessário para os cidadãos europeus, não querem causar disrupções nas trocas comerciais internacionais.

Emmanuel Macron, defendeu, no entanto, uma posição mais dura e especificamente contra a AstraZeneca que ainda não conseguiu entregar todas as vacinas estipuladas no contrato. "Apoio a ideia da Comissão Europeia de bloquear as exportações e entendo que temos que proibir todas as exportações enquanto algumas farmacêuticas não respeitarem os seus compromissos com os europeus", disse o presidente francês.

Embora formalmente não haja um apoio à medida da Comissão, caberá aos Estados-membros adotarem ou não nas suas autorizações de exportação, os novos critérios propostos pela Comissão. Até ao início desta semana, dos 381 pedidos de autorização de exportação de autorização de vacinas para fora da União Europeia só um foi negado.

Quanto à distribuição de vacinas pelos vários Estados-membros, foi decidido continuar a manter o número de lotes de acordo com o número de habitantes. De forma a garantir a proporcionalidade de número de vacinados entre os 27 países.

