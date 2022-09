Na hora das condolências, a fachada republicana rende-se, plebeia, perante a coroa de diamantes saqueados na Índia.

Kohinoor, o diamante da rainha

De dia somos republicanos, feministas, anti-colonialistas, anti-racistas. Mas na noite escura da morte da rainha Isabel II, prostramo-nos diante do Kohinoor da coroa em vénia solene, sombria, consternada.

"Um exemplo de coragem, de dedicação, de estabilidade e de inabalável sentido de serviço público", disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Podiam ser palavras sobre si próprio, ao espelho.

"Grande mulher", diz-se, em admiração. A primeira vénia é à rainha-mulher porque na gestão da linhagem e dos privilégios de sangue desde o século IX faz, afinal, tanta diferença uma rainha de um rei. E como se não houvesse, na história, rainhas ao leme desse cruel mundo de homens.

Se não fosse por Isabel I, a Virgem, não conheceríamos a sua irmã, Maria I, a Católica, e não beberíamos, em sua honra, "bloody mary" por todos os Protestantes que mandou matar. Se não fosse por Mary Stuart não haveria James I da União dos reinos da Escócia e da Inglaterra. Se não fosse Jorge III enlouquecer, não teríamos tido Charlotte consorte, a primeira rainha negra descendente de alemães, de portugueses e de africanos – avó da rainha Vitória, a própria.

"Tudo o que é tocado pela luz do sol é o nosso reino", mostra o Rei Leão ao seu filho, Simba, certamente inspirado pela imensidão do império britânico, aquele de que se dizia "em que o sol nunca se põe" – ao ponto de não sabermos já se era o leão ou a rainha quem mandava mais sobre as vastas terras do mundo.

A segunda vénia é à coragem: a mesma com que reinou sobre um grande império que se foi decompondo no pós-Guerra, não para se descolonizar, lá está, mas para garantir a manutenção, num processo neo-colonial, da riqueza das nações sito no Bank of England. É, por isso, uma mera coincidência (feliz) que tantas das 15 nações sob a mesma coroa real britânica sejam magníficos paraísos fiscais.

De dia, então, discutimos se o Museu Britânico deve devolver os mármores de Elgin à Grécia ou os bronzes do Benin. À noite admiramos a forma como a luz rasga o diamante Kohinoor da coroa real, naquela emissão interminável da RTP com o José Rodrigues dos Santos. O Kohinoor é um dos diamantes mais antigos e valiosos do mundo, não só pelo tamanho mas sobretudo pela sua história, que atravessa impérios na Índia, Paquistão e Afeganistão, até chegar às mãos dos ingleses, no século XIX.

"Muitos têm dificuldade em acreditar que, na sua aparência externa, não passa de um pedaço de vidro comum", escreveu em 1851 o jornal The Times, quando o diamante foi exibido na Grande Exposição em Londres a pedido da rainha Vitória. Esquecendo, contudo, que a história de um diamante é sempre a história de conquistas, saques, pilhagens, violações, extermínios, genocídios e colonização. E uma mulher a gerir aquele império todo com mão firme.

A terceira vénia é ao "serviço público" aparentemente prestado pela monarca, seguindo-se suspiros pelos "vícios privados" que sempre lhe perdoámos, nas páginas da Hello/Hola. A fonte é o Bloomberg que fez as contas ao serviço público, para o ano fiscal de 2020-21, que nós prestámos à família real: 1.29 libras é o que cada pessoa no Reino Unido contribui para o Fundo chamado Sovereign Grant.

Não é muito, dizem-me. São: 86.3 milhões para o Fundo, dos quais 51.8 milhões são fixos e 32.5 milhões são para gerir Buckingham Palace; são 491 trabalhadores a tempo inteiro pagos pelo Fundo, equivalem a 23.7 milhões em salários. Mas acumula: 102.4 milhões, gastos oficiais da monarquia; 63.9 milhões em manutenção de imobiliário; 1.3 milhões em recepções; 4.5 milhões só em viagens (e a rainha raramente saía do país); 4.4 milhões é a conta das actividades oficiais de Carlos; 23 milhões, o rendimento que Carlos recebe todos os anos pelas suas propriedades; 3.3 milhões em despesas não-oficiais de Carlos e a sua família, incluindo salários de trabalhadores e manutenção da sua casa em Highgrove e Birknhall; 107 mil libras na manutenção da residência oficial de Carlos em Londres, Clarence House.

Podemos continuar a aplaudir o deboche pago literalmente a peso de ouro e diamantes com os nossos impostos, num país em que se prevê que 24 milhões de famílias não vão conseguir aquecer as suas casas no próximo Inverno. Ou seguir finalmente o exemplo dos franceses, que inspiraram Lewis Carroll a desenhar a caricatura de uma certa rainha – de Copas – que, não dizendo muito, como compete às monarcas nesse mundo cruel de homens em que ser rainha é tão tão duro, grita de vez em quando: "Cortem-lhe a cabeça!".

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

