Centenas de pessoas manifestaram-se hoje na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, em protesto contra a ocupação do país pelas forças da Rússia.

Guerra na Ucrânia

Kherson. Nesta cidade tomada pela Rússia, centenas protestam pela paz

Redação Centenas de pessoas manifestaram-se hoje na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, em protesto contra a ocupação do país pelas forças da Rússia.

Centenas de pessoas manifestaram-se na Praça da Liberdade, perto do cinema denominado Ucrânia, agitando muitas bandeiras e faixas com as cores azul e amarelo da Ucrânia.

Vídeos publicados no sítio na internet de outro meio de comunicação independente (Ukrainska Pravda) mostraram uma multidão a gritar: "Vá para casa!", "Vá para casa enquanto você ainda está vivo!" ou "Kherson - esta é a Ucrânia". As imagens também mostraram soldados em redor da manifestação, mas sem intervirem.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A cidade de Kherson, situada perto da Crimeia, é a primeira grande cidade tomada pelas forças russas após a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro.

Também o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, exrotou as várias manifestações que estão a acontecer um pouco por todo o país, nesta altura de guerra. "Estou grato a todos. Qualquer pessoa que não desiste. Quem protesta. Quem demonstra aos ocupantes que a Ucrânia é a nossa terra. Kherson, Melitopol, Berdyansk e todas as outras cidades. A Ucrânia vai prevalecer!", escreveu no Instagram.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

No sábado, várias autoridades ucranianas, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kouleba, acusaram os russos de quererem organizar um "falso referendo" para criar uma "falsa república popular". Durante o conflito entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas no leste da Ucrânia a partir de 2014, parte das regiões de Donetsk e Lugansk autoproclamaram-se "repúblicas populares". Moscovo reconheceu formalmente a sua independência pouco antes de invadir a Ucrânia.







Com Lusa





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.