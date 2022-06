A filha de Kate e William foi uma das protagonistas das celebrações desta manhã dos 70 anos de reinado da bisavó, a Rainha Isabel. Surgiu com um vestido azul da marca portuguesa Patachou, que custa 63 euros. Saiba onde o pode comprar.

Celebrações reais

Filha de Kate usa vestido português na festa do Jubileu

Paula SANTOS FERREIRA A filha de Kate e William foi uma das protagonistas das celebrações desta manhã dos 70 anos de reinado da bisavó, a Rainha Isabel. Surgiu com um vestido azul da marca portuguesa Patachou, que custa 63 euros. Saiba onde o pode comprar.

Iniciaram-se esta manhã de quinta-feira as celebrações reais da Festa de Jubileu de Platina da Rainha Isabel II. Uma homenagem de quatro dias aos 70 anos de reinado da monarca britânica, de 96 anos, que é uma das maiores celebrações da Casa Real. É ela quem há mais anos se senta no trono na história da Grã-Bretanha.



O ponto alto do programa de hoje foi o tradicional desfile Trooping The Colour, que assinala o aniversário da rainha e que termina com a família real na tradicional aparição no balcão principal do Palácio de Buckingham.

Antes, a família real desfilou nas carruagens reais acenando aos milhares de súbditos que assistiam ao evento. Estima-se que estejam mais de oito milhões de pessoas em Londres para assistir às festividades do Jubileu nestes quatro dias.

A grande surpresa da manhã foi a presença dos filhos da Duquesa de Cambridge e do Príncipe William na parada. O príncipe George, de oito anos, a princesa Charlotte, de sete anos, e o príncipe Louis de 4, surgiram juntos, pela primeira vez, no desfile, viajando na carruagem onde seguia também Kate Middleton e Camila, a mulher do Príncipe Carlos, o herdeiro ao trono. Claro que os meninos dominaram todas as atenções quer da população, quer dos média.

Veja as imagens do desfile Trooping The Colour

Vestido português

Outra grande surpresa. O vestido da princesinha Charlotte, azul claro, a mesma cor com que a Rainha Isabel apareceu hoje à varanda, é de uma marca portuguesa, presente no famoso site inglês de outlet Children Salon Outlet, está em promoção e custa atualmente 63 euros.

O vestido solto, de chiffon e algodão por baixo, com um folho na saia, mangas curtas apenas de chiffon e pequeno laço no ombro esquerdo é uma criação da marca Patachou, empresa portuguesa de roupa infantil com vendas online a nível mundial.

O preço inicial do vestido eleito por Kate para a filha, princesa, usar no desfile de Trooping The Colour e aparecer na varanda real era de 90 euros, só que agora está com um desconto de 30%, custando apenas 63 euros.

O facto de Kate optar por um vestido presente num site outlet para a sua filha, realça mais uma vez a sua sensibilização para promover roupa e peças com preços acessíveis, como já fez tantas vezes. O facto de estar neste site pode significar que pertence a uma coleção anterior.

Fotos. Reino Unido celebra Jubileu de Platina de Isabel II Esta quinta-feira, iniciam-se as celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, a monarca que reinou mais tempo no Reino Unido.

A verdade é que todas as peças de roupa e acessórios que Kate e os filhos usam se esgotam logo e se tornam moda. E este vestido de Charlotte é, sem dúvida, uma ótima opção para um evento ou mesmo para o dia a dia.

Se gostou do vestido e deseja um igual para a sua filha aqui fica o site onde o encontra, o Children Salon Outlet.

"Do seu cantinho em Portugal, o universo Patachou cresceu para a Europa e para o Mundo e está em mais de 30 mercados através de várias multibrandstores", explica a marca portuguesa no seu site de vendas online.

