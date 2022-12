A Clínica Pediátrica Kannerklinik continua em gestão de crise devido ao surto de bronquiolite. Autoridades de Saúde pedem que as crianças sejam mais protegidas e a vacinação contra a gripe.

Kannerklinik está cheia com casos de bronquiolite e a gripe já chegou

Annette WELSCH A Clínica Pediátrica Kannerklinik continua em gestão de crise devido ao surto de bronquiolite. Autoridades de Saúde pedem que as crianças sejam mais protegidas e a vacinação contra a gripe.

A Kannerklinik continua sobrecarregada com o fluxo de crianças afetadas por bronquiolite. Ao mesmo tempo, a epidemia de gripe sazonal chegou mais cedo que o normal ao Grão-Ducado.

Esta sexta-feira, o CHL e o Ministério da Saúde apelaram à proteção dos mais pequenos, com as medidas conhecidas durante a pandemia de covid-19. Além disso, também ainda há tempo para tomar a vacina contra a gripe.



"Só posso aconselhar os idosos e vulneráveis, ​​em particular, a vacinarem-se contra a gripe, o efeito será sentido a tempo", disse o diretor de Saúde Pública, Dr. Jean-Claude Schmit. As vacinas pneumocócicas também estão disponíveis. “Fale com o seu médico de família”, recomendou a diretora de saúde, que apontou ainda que as infeções por covid-19 voltaram a aumentar e que se aproxima uma nova vaga.



Também foi feito um apelo para que as pessoas com mais de 60 anos, mas com excesso de peso, recebam o segundo reforço contra a covid-19. Atualmente, apenas 55% o fazem, “o que não é suficiente”, advertiu o Jean-Claude Schmit. Porque “o risco de nos depararmos também com uma situação de emergência entre os adultos é muito real”, acrescentou.

Número de casos de bronquiolite continua elevado no Luxemburgo A ministra da Saúde, Paulette Lenert, sublinha que a direção do Centro Hospital do Luxemburgo (CHL) criou uma célula de crise para monitorizar com mais precisão a evolução dos casos de bronquiolite.

A Kannerklinik já está a ver essa situação. “Estamos em crise há algumas semanas, a carga de trabalho da equipa é muito grande”, explicou o diretor-geral do CHL, Romain Nati. “Este é um problema que afeta toda a Europa e os países ocidentais industrializados. Por comparação, ainda estamos a conseguir sobreviver, mas não queremos entrar em modo 'catástrofe'."



Cinquenta e três crianças estavam hospitalizadas esta sexta-feira de manhã na Kannerklinik, nove nos cuidados intensivos. Por comparação, há um ano estavam internadas 21 crianças. Em fevereiro, foram acrescentadas na Kannerklinik mais oito camas às 35 disponíveis . Para poder internar as 53 crianças doentes, o hospital pediátrico usou as camas do ambulatório e os quartos individuais passaram a ser duplos.

Há intervenções programadas que estão a ser adiadas, desde que isso seja clinicamente justificado, e as crianças mais velhas estão ser tratadas no departamento de adultos. As equipas médicas e de enfermagem apoiam-se mutuamente e as enfermeiras pediátricas colocadas noutros departamentos estão agora a ajudar a Kannerklinik.

Foi adquirido equipamento adicional, como berços, e ainda existe equipamento respiratório suficiente desde a covid-19, salientou Romain Nati. "No entanto, tudo isto requer muita disciplina e não pode continuar indefinidamente. A prevenção entre a população é importante", salientou.

Bronquiolite. Tudo o que tem de saber para proteger as crianças Mais comum em bebés, esta doença respiratória é causada, sobretudo, pelo vírus sincicial respiratório. Saiba reconhecer os sintomas, quais as medidas de proteção a adotar e quando procurar o médico.

Nesse sentido, Serge Allard, pediatra, recomendou aos pais que evitem aglomerações, principalmente em supermercados, e usem máscara. "Tudo o que aprendemos durante a pandemia é importante agora." O médico lembrou também que não se deve levar os filhos ao médico mal ele febre, exceto no caso de crianças pequenas que tossem mais.

“Podemos manter as crianças mais velhas em casa durante três dias em caso de dores de garganta e ir ao médico de família. Atualmente, os pediatras devem poder concentrar-se em crianças com idades até quatro anos", afirmou.

As crianças pequenas também devem ser mantidas em casa o máximo possível e só para a creche caso seja absolutamente necessário. Enquanto isso, o pediatra pede aos pais que não pressionem as equipas da Kannerklinik se não conseguirem uma consulta diretamente.

Há mais uma doença a afetar crianças e está a aumentar na Europa Os casos de doença invasiva por infeção estreptococos do grupo A subiram especialmente em França e no Reino Unido. A infeção está a afetar menores de 10 anos e já provocou mortes.

A ministra da Saúde Paulette Lenert também pediu a colaboração de todos. “Devemos conter os vírus com os mesmos gestos que tivemos durante a pandemia de covid-19. Os bebés com menos de seis meses são particularmente vulneráveis, devem ser protegidos por todos nós”.

Os pais também podem solicitar ao médico de família o atestado médico para pedir licença familiar.



(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e traduzido para o Contacto por Ana Tomás.)



