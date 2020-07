A empresa alemã Bayer perdeu o recurso da sentença do tribunal que deu razão a um cliente que tem cancro terminal e que responsabilizou o herbicida da marca Roundup.

Justiça obriga Bayer a pagar milhões a homem que contraiu cancro por usar herbicida

Bruno Amaral de Carvalho A empresa alemã Bayer perdeu o recurso da sentença do tribunal que deu razão a um cliente que tem cancro terminal e que responsabilizou o herbicida da marca Roundup.

Um tribunal da Califórnia concluiu que as provas apresentadas por Dewayne Johnson eram conclusivas e que o glifosato, juntamente com outros elementos do produto, foi responsável pelo cancro.

A empresa químico-farmacêutica alemã Bayer perdeu assim o recurso à decisão de 2018 que fixou a indemnização a este homem, que sofre de cancro terminal, em 289,2 milhões de dólares. Na sentença, o Tribunal Superior de São Francisco identificou o Roundup como um "fator substancial" no surgimento da doença de Johnson.

Mais tarde, outro juiz baixou a quantia para 78,5 milhões de dólares e, esta semana, o tribunal de recurso da Califórnia reduziu a quantia para 20,5 milhões, devido a uma lei estadual que limita a compensação quando a expetativa de vida é curta.

A Bayer considerou a redução da quantia um "passo na direção certa", mas insistiu que o veredito era incompatível com as evidências, noticia a Sky News. A empresa nega as alegações e diz que estudos têm demonstrado que os seus produtos são seguros para o uso humano.

Nos últimos dois anos, a Bayer tem mantido um litígio com milhares de queixosos que exigem uma compensação pelos alegados efeitos cancerígenos dos herbicidas Roundup, produzidos pela Monsanto, uma empresa adquirida pelo consórcio alemão em 2018.

O caso de Johnson não faz parte do acordo da Bayer anunciado em junho, através do qual pagará cerca de 10,9 mil milhões de dólares para resolver o litígio atual e tratar de possíveis reclamações futuras nos Estados Unidos relacionadas com o herbicida.

