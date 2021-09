Os candidatos aos novos cargos judiciais não precisam de ter nacionalidade luxemburguesa, podendo ser originários de qualquer país da União Europeia. Mas têm de dominar as três línguas oficiais do país, como prevê a lei da função pública.

Novos cargos de secretários judiciais serão abertos a não-luxemburgueses

Os candidatos aos novos cargos judiciais não precisam de ter nacionalidade luxemburguesa, podendo ser originários de qualquer país da União Europeia. Mas têm de dominar as três línguas oficiais do país, como prevê a lei da função pública.

O novo cargo de secretário judicial estará aberto não apenas a luxemburgueses, mas também a nacionais de países da União Europeia (UE), desde que tenham um conhecimento adequado das três línguas oficiais do país e possuam um mestrado em direito, economia ou finanças.

O projeto de lei nº 7863 que contempla a criação dos cargos de secretários judiciais foi apresentado esta quarta-feira, pela ministra da Justiça, Sam Tamson, na presença de Roger Linden, Presidente do Tribunal Superior de Justiça, Francis Delaporte, Presidente do Tribunal Administrativo, e Martine Solovieff, Procuradora Geral do Estado, e prevê que a eles possam concorrer pessoas de qualquer país da UE, desde que dominem as três línguas oficiais do país e possua um mestrado em direito, economia ou finanças.

"Os requisitos linguísticos são os decorrentes da lei comum da função pública do Estado. O princípio é a exigência de um conhecimento adequado de francês, alemão e luxemburguês", refere o comunicado do Ministério da Justiça, que detalha também que "a nacionalidade luxemburguesa não será exigida aos secretários jurídicos", uma vez que "a função de secretário judicial não envolve qualquer participação no exercício do poder público". "Nenhum poder de decisão pode ser delegado aos secretários judiciais, que terão a tarefa exclusiva de assistir os juízes na preparação dos seus processos. Atuarão sob a direção e supervisão dos chefes dos corpos e magistrados a quem estarão afetos."

Com a tarefa dar assistência aos magistrados nos seus processos, a nova função prevê a criação de 46 postos de trabalho, dos quais 40 serão atribuídos aos tribunais de ordem judicial e seis aos tribunais administrativos. Qualquer um dos secretários pode ainda ser nomeado para prestar assistência aos membros do Tribunal Constitucional.

Apesar de área em que vão atuar estar mais ligada ao Direito, a função de secretário judicial não será reservada apenas a advogados, estando aberta a especializações em economia ou finanças. Uma opção justificada pelas especificidades de alguns processos, como os de luta contra o crime económico e financeiro, nos quais os juízes, consoante a respetiva tutela, poderão ter de recorrer a pessoas especializadas nessas áreas para verificar questões relacionadas com contas, gestão, impostos ou falências.





