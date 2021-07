Desde 2012 que o número de delitos relacionados com estupefacientes tem vindo a aumentar de forma significativa no Grão-Ducado.

Luxemburgo. Crimes relacionados com drogas quadruplicaram em oito anos

Ana Patrícia CARDOSO Desde 2012 que o número de delitos relacionados com estupefacientes tem vindo a aumentar de forma significativa no Grão-Ducado.

Em resposta parlamentar à deputada Nathalie Oberweis, o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, detalhou a evolução do número de crimes relacionados com drogas, que incluem posse, consumo ou tráfico.

Olhando para os últimos oito anos, os valores quadruplicaram. Em números absolutos, em 2012 registaram-se 1.239 delitos e em 2020 o número aumentou para 4.619. Ao longo dos últimos anos, a maior parte dos casos incidiu na posse ilegal de substâncias.

Estes valores registam-se ao mesmo tempo que existiu um reforço de agentes em bairros com maior incidência de criminalidade como a Gare ou Bonnevoie, ressalvou o ministro. Henri Kox admitiu, no entanto, que esta pode "não ser uma solução universal para as questões de segurança".

Na resposta, Kox negou ainda que tivesse havido um apelo à polícia para aumentar a perseguição de delitos relacionados com drogas, lembrando que é o "dever de um agente investigar e denunciar atividades criminosas, independentemente da natureza da infração".

