Assédio sexual

Justiça francesa confirma acusação de violação ao ator Gérard Depardieu

AFP O ator francês tinha pedido o arquivamento do processo, mas um tribunal de Paris considera que existem indícios fortes para manter a acusação.

A justiça francesa confirmou a acusação de violação ao ator Gérard Depardieu por considerar que existem "indícios graves" que o justificam, avançam os meios de comunicação franceses nesta quinta-feira.



A acusação surgiu em 2018 e foi apresentada por Charlotte Arnould, 22 anos na altura, que alegou ter sido violada pelo ator, que era amigo da família.

Em junho de 2019, o Ministério Público francês decidiu arquivar o processo, alegando que a investigação realizada não permitira "caracterizar as infrações denunciadas em todos os seus elementos constitutivos".

Arnould reabriu o caso em 2020. Depardieu sempre contestou os factos e pediu o arquivamento do processo mas o Tribunal de Recurso de Paris rejeitou o pedido nesta quinta-feira.

Depardieu, que já privou com o autocrata checheno Ramzan Kadyrov, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko ou foi visto num desfile militar na Coreia do Norte, é próximo do presidente russo Vladimir Putin. No início de março, comentou a invasão da Ucrânia, apelando a todos para "parar as armas e negociar", numa declaração à AFP.

