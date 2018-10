Polícia de Las Vegas anuncia que, após as declarações de Kathryn Mayorga sobre as acusações de violação ao português, o processo, que remonta a 2009, foi reaberto. Jogador tem desmentido a norte-americana.

Justiça dos EUA reabre caso sobre Cristiano Ronaldo

A polícia de Las Vegas anunciou que o processo de investigação sobre as acusações de violação da norte-americana Kathryn Mayorga a Cristiano Ronaldo foi reaberto. O caso remonta a 2009 e foi agora objeto de reabertura depois das declarações de Mayorga à revista alemã Der Spiegel que o jogador continua a desmentir.



Segundo as autoridades de Las Vegas, no Estado do Nevada, onde o advogado de Mayorga entregou uma nova queixa, a norte-americana denunciara, a 13 de junho de 2009, um ato de violação em que fora forçada à prática de sexo anal, submetendo-se a exames médicos para comprovar a situação. "Na altura, a vítima não entregou aos investigadores nem a indicação sobre o local onde a situação acontecera, nem a identidade do agressor", revela a polícia. Mais tarde, um acordo para manter o assunto fora do domínio público teria sido estabelecido, recebendo Mayorga em contrapartida uma quantia de 375 mil dólares.

Agora, o advogado da norte-americana alega que o acordo não tem validade e afirma que a reabertura do processo se destina não apenas à "obtenção de justiça", mas também a "encorajar todas as vítimas de agressões sexuais" a reagirem contra os agressores, mesmo que estes sejam "célebres e ricos".



Os representantes de Ronaldo têm desmentido o assunto e anunciaram mesmo um pedido de indemnização por danos.



