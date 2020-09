Christian B. tem mais uma suspeita de agressão sexual às costas.

Justiça alemã abre novo inquérito contra suspeito do desaparecimento de Maddie McCann

O alemão de 43 anos que se tornou no principal suspeito no caso do desaparecimento de Madeleine MacCann, em 2007, foi indiciado por um novo crime de agressão sexual.

Baseada no testemunho da alegada vítima, a convicção da justiça alemã é que o homem, que está atualmente a cumprir pena de prisão por crimes relacionados com tráfico de droga, terá violado uma jovem irlandesa em 2004.

A abertura do inquérito foi confirmada pelo procurador de Brunswick esta terça-feira. Citado pela AFP, Hans Christian Wolters confirmou que as autoridades judiciais estão a investigar a suspeita.

Registo criminal

De acordo com a agência de notícias, a jovem que à data do crime tinha 16 anos apresentou queixa logo depois do incidente, aparentemente sem conseguir identificar o agressor. Voltou à carga depois de ter reconhecido o alemão nas fotografia veiculadas pelos meios de comunicação social, no início de junho.

Embora a notícia só tenha vindo a público agora, o inquérito foi aberto logo no final desse mês.

Além do caso Maddie, Christian B. é também alvo de um inquérito por agressão sexual de uma rapariga de 10 anos na altura dos factos, no Algarve, em abril de 2007, algumas semanas antes do desaparecimento da menina britânica.

"É acusado de se ter masturbado em frente da criança", sublinhou Hans Christian Wolters, precisando que este processo foi aberto no ano passado.

Praia da Luz

O caso Maddie conheceu uma aceleração súbita no início de junho, com a identificação de Christian B., 43 anos, um pedófilo reincidente já condenado por uma violação em Portugal e atualmente detido em Kiel, no Norte da Alemanha, por outro caso.

É suspeito da morte de uma menina de três anos, que estava de férias com os pais quando desapareceu uma noite do quarto de hotel onde dormia.

Em meados de junho, o escritório do procurador de Brunswick explicou ter "provas ou factos concretos" apoiando a convicção da morte da criança, mas não "provas médico legais". Reiterou na segunda-feira à noite à televisão portuguesa estas afirmações.

Segundo o advogado de Christian B. citado nos media, o homem refuta qualquer implicação no desaparecimento de Maddie. No final de julho, a polícia alemã também fez buscas num jardim perto de Hanover.

O suspeito vivia à época dos factos a alguns quilómetros do hotel onde estava alojada a família de Maddie, na pequena estância balnear portuguesa da Praia da Luz.

(com Lusa)

