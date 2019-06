No Luxemburgo, a renovação da carta de condução deve ser feita quando o condutor completar 50 anos.

Juncker tem carta de condução caducada

Numa entrevista ao jornal “Politico”, Jean-Claude Juncker assegura que tem a carta de condução caducada há dez anos. O antigo primeiro-ministro do Luxemburgo, de 68 anos, não conduz desde 2009 e esqueceu-se de renovar esse documento. Resultado: terá de voltar a tirar a carta.

No Luxemburgo, a carta de condução tem um prazo de validade, e deve ser renovada após os 50 anos de idade do condutor. A lei estipula que se a carta de condução caducada não for renovada nos seis anos seguintes, o condutor deverá fazer de novo os exames de condução.

Na entrevista, Jean-Claude Juncker diz ainda que não teme o “fim do mandato” - o mesmo que dizer o fim da sua longa carreira política-, afirmando que pelo contrário vai poder “respirar de novo”. Juncker diz ainda que tenciona escrever um livro de memórias sobre a sua atuação na Comissão Europeia.

O mandato de Juncker na presidência da Comissão Europeia está a chegar ao fim, após cinco anos na liderança do executivo de Bruxelas. O político deixa o cargo no próximo dia 31 de outubro, na sequência das eleições europeias que decorreram em maio.