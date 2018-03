Mais um insólito de Jean-Claude Juncker. O presidente da Comissão Europeia revelou no debate desta quarta-feira com o primeiro-ministro português António Costa, no Parlamento Europeu, que partiu à pedrada o vidro de uma janela do consulado português no Luxemburgo, quando era jovem e em protesto contra a ditadura.

Sociedade 1

Juncker partiu vidro de janela do consulado português no Luxemburgo

José Henrique De Burgo Mendes Mais um insólito de Jean-Claude Juncker. O presidente da Comissão Europeia revelou no debate desta quarta-feira com o primeiro-ministro português António Costa, no Parlamento Europeu, que partiu à pedrada o vidro de uma janela do consulado português no Luxemburgo, quando era jovem e em protesto contra a ditadura.

"Participei em manifestações diante do consulado português no final da ditadura [portuguesa]. Até essa altura a polícia luxemburguesa estava a procurar uma pessoa que tinha lançado uma pedra contra uma janela do consulado. A polícia não encontrou o responsável. Pois bem, o responsável está à vossa frente...", disse Jean-Claude Juncker numa pequena intervenção de resposta a António Costa, provocando um coro de gargalhada em todo o hemiciclo.



O presidente da Comissão Europeia lembrou ainda que passou "uma das fases mais importantes" da sua vida em Portugal e não esqueceu os portugueses no Luxemburgo.



"Os portugueses estão muito presentes no meu país, Luxemburgo: 20% da população é de origem portuguesa. Todos os meus vizinhos, ou quase todos, são portugueses. É uma alegria todos os dias ouvi-los falar a língua portuguesa".

António Costa foi recebido no Parlamento Europeu pelo seu presidente Jean-Claude Juncker. Foto: AFP

Num outro episódio e fiel ao seu estilo, Juncker provocou ainda alguns momentos de boa disposição, sobretudo a António Costa e ao comissário europeu responsável pela Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas.



"Quando fui primeiro-ministro luxemburguês, muitos portugueses falavam comigo nas ruas, nos passeios, e diziam 'há muitos estrangeiros no Luxemburgo'. O que prova claramente que a integração dos cidadãos portugueses no Luxemburgo é uma história de êxito", disse Juncker.



Veja aqui o vídeo da intervenção de Jean-Claude Juncker.