Os doze acusados envolvidos numa violenta rixa entre dois grupos rivais de jovens, que teve lugar em 2012, em Esch-sur-Alzette, foram “poupados” pelo coletivo de juízes. A sentença, ditada na passada quinta-feira, impôs penas mais leves do que as pedidas pelo Ministério Público.

Juízes “poupam” doze acusados em caso de rixa violenta

Em causa estavam violentos confrontos, com três tentativas de homicídio, entre dois grupos rivais: o “grupo Semedo” (assim designado pela polícia), de ascendência cabo-verdiana e provenientes na sua maioria de Portugal, e elementos do “grupo Shine” (também designação dada pela polícia), também de origem cabo-verdiana, portuguesa e luxemburguesa quase todos de Esch-sur-Alzette.

O coletivo de juízes deliberou seis absolvições e outras penas suspensas. O facto de o “limite razoável [de julgamento] ter sido ultrapassado”, já que o caso ocorreu há seis anos, pesou na balança dos juízes. Outra atenuante tida em consideração é que alguns dos acusados mudaram, entretanto, de vida (trabalham e têm filhos).

Semedo, o principal acusado e atualmente preso na Suíça por envolvimento noutro caso, teve a pena mais alta: 18 meses de prisão, com seis meses em liberdade condicional. Ficou provado que o jovem esfaqueou por quatro vezes o principal oponente do outro grupo, “Shine”, com quatro golpes nas costas. O Ministério Público pedia 10 anos de prisão, mas a sentença acabou por ser diferente.

Quatro acusados do “grupo Semedo”, que se destacaram também pela brutalidade, foram igualmente poupados pelos juízes. Rui (golpes e ferimentos com os pés na cabeça de Shine) foi condenado a doze meses com pena suspensa, quando o Ministério Público pedia dois anos de prisão. Kadafi (golpes com tacos de basebol) apanhou nove meses de pena suspensa e Mandela (acusado de golpes) ficou com seis meses, também com pena suspensa.



Local onde parou a perseguição de carro e deu lugar a violentos confrontos, junto à rue du Brill, em Esch-sur-Alzette. Foto: Guy Wolff

Um outro elemento do “grupo Semedo”, Delson, para quem o Ministério Público pedia nove meses de prisão, por golpes com cabo de alta tensão, foi condenado à revelia com 12 meses de prisão sem pena suspensa. Como não se manifestou durante o processo, poderá ainda recorrer e contestar a sentença.

O caso aconteceu em fevereiro de 2012, com os dois grupos envolvidos em duas horas de pancadaria com facas, tacos de beisebol, cabos elétricos, catanas, garrafas partidas e perseguição automóvel em várias ruas de Esch-sur-Alzette. Motivo? Vingança gerada por incidentes “territoriais”.

Cheker, Nito e Pekapa foram absolvidos, assim como os três acusados do “grupo Shine”: Goma, Leandre e o próprio Shine.

Este é o segundo caso de violência, com jovens de origem cabo-verdiana, que o mesmo coletivo de juízes julga em menos de duas semanas.

No caso anterior, que também envolvia tentativa de homicídio, a sentença foi mais pesada. Os juízes condenaram dois jovens de Wiltz a 12 anos de prisão, seis dos quais em liberdade condicional.

O caso remonta a novembro de 2016 e teve lugar na cidade do Luxemburgo. Os dois agressores atacaram com doze golpes de faca um outro jovem, que ficou com os dois pulmões perfurados. A vítima acabou por sobreviver graças à insistência da mãe para ir ao hospital e a intervenção dos médicos do hospital de Esch-sur-Alzette.

O embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo, Carlos Semedo, e dirigentes da comunidade já condenaram estes casos e preparam-se agora para apresentar iniciativas contra a delinquência.



H.B. / S.R.