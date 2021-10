Associação Sindical dos Juízes Portugueses apelou diretamente ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que Portugal interceda por estas mulheres "abandonadas à sua sorte"

Juízes portugueses querem ajudar mulheres juízas perseguidas pelos Taliban

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) enviou uma carta ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, onde garante que "cada minuto que se demorar, cada vida que se perder, ficarão a pesar eternamente na nossa consciência".

A ASJP escreve que as juízas que desempenharam funções de autoridade no Afeganistão, antes dos Taliban assumirem o poder, estão a ser "vítimas dos mais horríveis atos de violência e perseguição" e foram "abandonadas à sua sorte".

O sindicato exorta o país a tomar medidas para acolher estas profissionais, uma vez que tem a "responsabilidade moral de atuar em defesa dessas mulheres e das suas famílias, já que esteve "envolvido na intervenção internacional no Afeganistão e no processo de mudança política, social e cultural que incentivou a emancipação de milhares de mulheres".

É agora necessário que Marcelo possa "interceder junto do Governo no sentido de serem redobrados os esforços em curso para conceder ajuda humanitária às juízas", assegurando-lhes vistos e estatuto de refugiadas, uma vez que os contactos no terreno "são insuficientes para assegurar em tempo útil a evacuação e refúgio" deste grupo.

Os Taliban afirmaram que as mulheres poderiam trabalhar e estudar dentro dos limites da sua interpretação da sharia ou da lei islâmica, uma mudança positiva em comparação com a última vez que estiveram no poder, entre 1996 e 2001. No entanto, nenhuma ação tem sido tomada nesse sentido. Não há mulheres no governo provisório liderado pelos Talibãs.



