Estudos internacionais recentes dão conta de que os 'millenials' – nascidos entre 1980 e 2000 – fazem menos sexo do que as gerações anteriores. Mas será este o cerne do problema no que toca à saúde sexual? O Contacto quis conhecer os dados (ou a falta deles) da realidade luxemburguesa.

Jovens luxemburgueses têm pouco sexo mas muitas apps?

Os jovens adultos estão a fazer menos sexo. Em traços gerais, esta é a conclusão de alguns estudos que apontam para uma geração menos avessa à intimidade mas que ao mesmo tempo é utilizadora frequente de pornografia e aplicações e serviços de encontros online. E o aparente problema que faz manchetes de jornais e revistas não é de agora.

Em 2001, um reputado estudo feito no Reino Unido concluía que indivíduos entre os 16 e os 44 anos teriam relações sexuais mais do que seis vezes por mês em média. Em 2012, o valor tinha diminuído para menos de cinco vezes. Fenómenos semelhantes foram reportados na Austrália, Finlândia, Holanda, Suécia e Japão.

Contrariamente a esta realidade, no Luxemburgo a informação sobre esta faixa da população é difusa e escassa. O país participa em vários inquéritos internacionais sobre saúde sexual, por exemplo, o estudo europeu "Generation What". Esta iniciativa, em concreto, permite estudar as atitudes e comportamentos de cidadãos europeus de diferentes idades em relação a vários temas, incluindo o sexo.

Os dados respeitantes ao Grão-Ducado revelam um panorama com várias nuances. Dos inquiridos entre os 18 e os 34 anos (considerados millenials), 67% dos participantes consideram que sexo nunca é demasiado e 76% não conseguiriam mesmo viver sem isso. Em contraponto, a realidade tem dados para fazer pensar: 70% nunca tiveram relações com pessoas do mesmo sexo e dizem-se mesmo não interessados, o que de qualquer forma quer dizer que 30% admitem ou já tiveram relações homossexuais. 50% não demonstram curiosidade nem interesse em ter uma relação sexual a três. E 48% revelam ainda nunca ter tido relações sexuais com um(a) estranho(a) bem como recorrido a sadomasoquismo (67%).

Uma relação de uma noite é ainda considerada um "encontro casual" por 54% dos inquiridos, sendo que 32% consideram impossível tal acontecer.

Apesar de a pornografia ser considerada um assunto "privado" por 42% dos participantes, há outros comportamentos mais "permissivos"que dizem fazer, como por exemplo relações em locais públicos (37%) ou o uso de brinquedos sexuais (40%).

Em breve mais dados surgirão sobre a temática, revela Vinicius Fischer, investigador na Universidade do Luxemburgo e psicólogo na área da sexologia. A Universidade do Grão-Ducado encontra-se neste momento a participar num inquérito online mundial no âmbito do projeto "SHER: Sexual health and emotion regulation" (saúde sexual e regulação das emoções, em inglês).

Apesar de não especificamente direcionado aos residentes no país, muito menos aos millenials, o estudo inédito tem como objetivo relacionar a saúde sexual com as emoções e a saúde mental. Está disponível em cinco línguas (espanhol, inglês, português, francês e alemão) e pode ser respondido na internet.

Os primeiros dados serão apenas conhecidos no final deste ano e a equipa parte com a expectativa de que "as dificuldades sexuais com causas psicológicas tenham um impacto na regulação emocional", avança Vinicius.

O termo designa a boa perceção dos estados emocionais, por exemplo, saber identificar as emoções e as suas causas num determinado momento, como a tristeza ou a raiva, ou mesmo as positivas, como a felicidade, que têm um impacto na vida sexual. "Pessoas que conseguem identificar melhor as suas emoções e que tenham estratégias para utilizar de acordo com a emoção que estão a sentir". Segundo o investigador, isto é válido em todos os contextos da vida: escolar, profissional, relações interpessoais, sexual, etc.

Diminuição do sexo pode ter causas "positivas" e "negativas"

E é aqui que Vinicius Fischer problematiza a elevada relevância dada à diminuição da frequência sexual nos jovens. Ora, os millenials descendem de uma geração de baby boomers – pais ou avós dos millenials – marcada por mais estabilidade nas relações, segundo explica.

"Mesmo existindo ainda hoje machismo e atitudes de violência contra as mulheres, as pessoas estão mais emancipadas, têm mais controlo do seu consentimento numa relação sexual", considera. "Na verdade isso pode ser um fator positivo que explica a diminuição [do sexo]", concretiza.

Por outro lado, dá-se primazia à penetração em si em detrimento de outros fatores como a "satisfação". De acordo com o sexólogo, esta é, aliás, a questão que devia antes ser colocada: "Diminuiu a frequência de penetração? Talvez não tenha diminuído a frequência de prazer ou de orgasmos", contrapõe.

Para lá disso, o foco apenas na frequência é redutor. "Há pessoas que querem ter uma vida sexual mais ativa, outras que gostariam de ter mais sexo mas não têm parceiros e há outras que não querem ter vidas sexuais menos ativas e isso é uma escolha delas", enumera.

Ansiedade, pornografia, tecnologia: problemas reais

Enquanto seres societais, a vida sexual é influenciada por vários fatores: sócio-culturais, emocionais e fisiológicos. E não há dúvidas que o impacto é negativo para muitos.

Bruno Silva, psicólogo com formação na área da sexualidade, que o diga. Na maioria dos casos, os problemas sexuais que chegaram ao seu consultório durante os últimos seis anos, em Portugal, foram dificuldades de ereção, ejaculação precoce ou falta de desejo. Nas mulheres as queixas de dores durante o ato sexual e as dificuldades em atingir o orgasmo eram as mais comuns.

"O cerne destes problemas são crenças sexuais equivocadas, a perceção de que a sexualidade tem um caráter produtivo, e há uma ansiedade de rendimento", interpreta Vinicius Fischer.

"Tenho de conseguir ter a relação sexual perfeita", "preciso de manter a ereção" ou "ela ou ele precisa de chegar ao orgasmo", são pensamentos comuns, sintetiza Bruno Silva, atualmente à procura de novas oportunidades de trabalho no Luxemburgo. Esta ansiedade junta-se ao caráter fugaz das relações atuais a juntar a "timidez" e "vergonha". "Acontecem muito depressa, existe um salto muito grande entre conhecer essa pessoa e estar em intimidade", argumenta.

Há ainda um outro fator recorrente nas consultas: a pornografia, que poderá mesmo estar a criar um problema em vez de o solucionar. Além de um possível desinteresse pelas pessoas reais a favor de um encantamento pelos mundos dentro da internet, a pornografia não reproduz a realidade, cria ilusões e pressão nos jovens. "Alguns acham que têm uma ereção curta" porque se comparam com o que veem em cenas pornográficas, exemplifica Vinicius.

Paralelamente, num mundo hiperconectado as tecnologias são o suspeito do costume, um "elemento de distração". "Mesmo que estejam fisicamente presentes [os casais] estão focados em tarefas diferentes", seja a ver televisão ou a fazer scroll no Facebook. Não há uma confluência ou sintonia", refere Bruno Silva. "Não é por acaso que a minha mãe dizia que antigamente havia muitos filhos porque não havia televisão e o sexo era uma maneira de passar o tempo", brinca.

Mas mesmo as novas tecnologias têm um lado positivo. "Novas relações que se iniciam através de sites e aplicações de encontros online, Tinder, Grindr, etc.", opõe Vinicius.

Jovens não falam e pais preferem não ser questionados

O investigador Vinicius Fischer alerta para um problema muito comum nas famílias atuais: a falta de educação sexual que passa de geração em geração. Os jovens têm "vergonha" de falar sobre sexo e os pais "ficam felizes" pela ausência de perguntas. "Porque não saberiam responder", avalia. "Se eu não fui educado sexualmente como é que eu vou julgar-me capaz de educar?", questiona.

No mesmo sentido, os temas sobre educação sexual resumem-se em muito ao "preservativo e pílula" e pouco nas relações humanas. "Saber estar numa relação que nos faz bem, saber identificar situações de dependência emocional, violência sexual, consentimento, que vão muito para lá do sexo como penetração", enumera.

Em alguns casos, a ’cura’ destes problemas passa por terapias de reflexão sobre os pensamentos e adoção de uma atitude mais positiva. Mas os terapeutas consideram que muito se pode fazer fora dos consultórios com o esforço de governos, pais, professores e até dos próprios jovens.

A pensar nisto, o governo luxemburguês lançou recentemente o Plano Nacional para a Promoção da Saúde Afetiva e Sexual (PAN-SAS, na sigla em francês). Engloba campanhas de informação e sensibilização, formação especializada de profissionais e maior acesso de todos à educação sexual. As áreas de ação incluem discriminação e violência sexual e o impacto das novas tecnologias nas relações humanas e sexuais.

Mas se, por um lado, os estudos que concluem que há uma diminuição da frequência sexual dos millenials são considerados redutores, o plano PAN-SAS oculta uma questão recorrente no Luxemburgo em algumas áreas: a falta de estudos sobre a população residente. Já em fevereiro deste ano, a propósito de um trabalho sobre sites e aplicações de encontros, não foi possível saber dados sobre a utilização destes serviços no Luxemburgo. Apesar de ter sido lançado um projeto governamental de sensibilização para comportamentos seguros nestes sites. A escassez de estudos é algo revelado pelos próprios investigadores com quem Vinicius interage na Universidade do Luxemburgo. E o sexo não é exceção.

