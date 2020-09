Este é um dos resultados preliminares de um estudo levado a cabo pela Universidade do Luxemburgo.

Jovens estão a lidar bem com a covid-19 no Luxemburgo

Diana ALVES Os jovens residentes no Grão-Ducado estão a lidar bem com a situação pandémica atual. Este é um dos resultados preliminares do estudo "Jovens e covid-19"("Young People and Covid-19", em inglês), levado a cabo pela Universidade do Luxemburgo.

No total, 3.768 adolescentes e jovens dos 12 aos 29 anos participaram no inquérito da instituição levado a cabo no mês de julho. Questionados sobre a forma como estão a enfrentar a situação atual, a média das respostas ronda os 6,79, numa escala em que 0 corresponde a "muito mal" e 10 a "muito bem".

De acordo com o estudo, quase um terço dos participantes (28,4%) afirma que a adaptação às medidas anti-covid está a ser "muito fácil". Já 47,9% consideram que essa adaptação está a ser "fácil". Apenas 8,6% dos adolescentes e jovens adultos dizem estar a sentir dificuldades em seguir as medidas de contenção da pandemia.

Segundo a publicação, mais de metade dos adolescentes e jovens sondados afirmam, no entanto, estar preocupados com a covid-19 e as possíveis alterações que a pandemia poderá trazer. Desses, 91,% dizem mesmo estar "extremamente preocupados" com a situação.

Ainda de acordo com os resultados preliminares do estudo, mais de um terço (31,3%) dos participantes diz estar "muito bem informado" sobre as medidas em vigor para lutar contra a pandemia. Cerca de um em cada dois (47,4%) diz-se "bem informado" e um em cada cinco (17,9%) "relativamente informado". Quanto às medidas em vigor, a maioria (63,8%) considera que são justificadas ou apropriadas, ao passo que cerca de um quinto (19,3%) as qualifica de pouco rigorosas ou abrangentes. Já 11,8% dos participantes descrevem-nas como "exageradas" e 5% "muito pouco rigorosas ou abrangentes".

A grande maioria diz ainda ter aceitado e implementado as recomendações de higiene do Ministério da Saúde. Questionados sobre a forma como as regras os afetaram, 24,6% fala num impacto negativo e 6,5% considera o seu impacto muito negativo.

