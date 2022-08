O programa também existe em sentido inverso, ou seja, jovens do grão-ducado também podem inscrever-se para fazer este trabalho no estrangeiro.

Jovens 'au pair' no Luxemburgo têm de receber pelo menos 463 euros por mês

Os jovens a trabalhar como 'au pair' no Luxemburgo têm de receber, pelo menos, 463 euros por mês, de acordo com uma atualização da informação sobre o programa divulgada no site Guichet.lu.

Este programa destina-se a jovens dos 18 aos 29 anos e permite às famílias residentes no Luxemburgo acolher um jovem vindo do estrangeiro durante um período máximo de 12 meses.

Para que uma família possa acolher um jovem 'au pair', o agregado tem de ser composto por pelo menos uma criança com menos de 13 anos. O montante pago tem de corresponder a 1/5 do salário social mínimo, isto é, 463 euros por mês, por 25 horas de trabalho semanal.

O programa é coordenado pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ). O Guichet sublinha que, "para os jovens adultos, esta é a ocasião ideal para viver uma experiência enriquecedora fora do país de origem e para aperfeiçoar as competências linguísticas e culturais".

Em contrapartida, os jovens ‘participam no enquadramento das crianças da família e nas tarefas familiares. Segundo dados revelados à Rádio Latina pelo SNJ em fevereiro do ano passado, o Luxemburgo tinha na altura cerca de 230 jovens a trabalhar como 'au pair'.

Note-se que o programa também existe em sentido inverso, ou seja, jovens do Grão-Ducado também podem inscrever-se para fazer este trabalho no estrangeiro.



