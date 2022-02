Jovens ativistas saem à rua pela justiça climática no dia 25 de março

Luxemburgo. "As greves pelo clima vão continuar"

Cerca de uma dúzia de estudantes do ensino secundário, representantes do movimento "Youth for Climate", encontraram-se esta segunda-feira com Xavier Bettel, dez dias depois da grande manifestação pelo clima que mobilizou mais de 10.000 pessoas. Esta terça-feira, os jovens voltam a reunir-se no Oekozenter para discutir os próximos passos.