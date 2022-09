A principal crítica é a falta de comunicação com o Ministério da Agricultura que elaborou e entregou o projeto de uma nova lei agrícola a 2 de agosto, no Parlamento.

Nova lei agrícola

Jovens agricultores do Luxemburgo ameaçam com manifestação

Susy MARTINS

Os jovens agricultores colocaram um pouco por todo o país cruzes pintadas de verde com galochas vermelhas no topo, uma forma de exprimirem o seu descontentamento face à nova lei agrícola.

Outra crítica prende-se com o projeto de os agricultores terem de fazer um pedido para obter a autorização para aumentar o número de gado.

Embora o ministério se tenha reunido várias vezes com as federações dos agricultores durante a elaboração do texto, estes relatam que era mais uma informação daquilo que já tinha sido decidido do que realmente um trabalho conjunto.

Para já, este grupo de agricultores instalou uma centena de cruzes pelo Grão-Ducado como forma de alerta para o problema, mas deixaram um aviso: caso o Ministério da Agricultura não responda favoravelmente até 3 de outubro, avançam para uma manifestação.



