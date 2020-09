O jovem de 19 anos terá sido esfaqueado repetidas vezes "durante um encontro amoroso". A investigação foi entregue ao departamento da Polícia Judiciária de Nancy.

Jovem refugia-se "nu e gravemente ferido" no McDonald's de Pont-à-Mousson

O jovem de 19 anos terá sido esfaqueado repetidas vezes "durante um encontro amoroso". A investigação foi entregue ao departamento da Polícia Judiciária de Nancy.

Passava pouco da meia-noite desta segunda-feira, quando um homem ensanguentado procurou abrigo no McDonald's da cidade francesa de Pont-à-Mousson, no departamento de Meurth-et-Mousselle.

Apunhalado no pescoço e no peito, o jovem de 19 anos estaria sem roupa. Assistido no local pelos bombeiros, foi transportado para o hospital com vários dedos cortados.

Por se tratar de um crime com arma branca, a investigação já foi entregue ao departamento da Polícia Judiciária de Nancy. Ainda antes de desmaiar, o jovem explicou que o incidente ocorreu em sua casa, a cerca de 100 metros do restaurante de fast-food, durante "um encontro amoroso".

Fonte da polícia avançou entretanto ao 20 minutes que o jovem terá sido agredido por um casal, durante uma "noite libertina". A informação não está confirmada, ainda que o jornal francês garanta que as autoridades já estão a tentar identificar os envolvidos.

O estado de saúde da vítima, que foi alvo de "múltiplas facadas", não foi especificado.





