Jovem aliciada no Facebook acabou trancada por um português numa casa em Esch

Madalena QUEIRÓS Um filme de terror que tinha como protagonista um português de 53 anos, trabalhador da construção civil no Luxemburgo. Uma história que podia ter acabado mal, mas que felizmente terminou bem.

“Graças a Deus, o inferno acabou”. Aliviada Joana, cidadã brasileira de 23 anos, chora enquanto se prepara para embarcar no avião de regresso a Fortaleza no Brasil. Estamos no aeroporto de Findel no início da manhã de sexta-feira passada. Foi o fim de um pesadelo que durou quase seis meses. Não quer que o seu nome verdadeiro seja divulgado. Um filme de terror que tinha como protagonista um português de 53 anos, trabalhador da construção civil no Luxemburgo. Mas que felizmente terminou com um final feliz.

Ele parecia uma pessoa maravilhosa, com três filhos e netos. Nunca imaginei que pudesse ser agressiv0 e fora de si. Joana, 23 anos

“Conhecemo-nos no Facebook em 2020. Ele parecia uma pessoa maravilhosa, com três filhos e netos. Nunca imaginei que pudesse ser agressiv0 e fora de si”, conta esta jovem de olhos negros e tristes. Já era seu amigo nesta rede social desde 2017. “Sempre me mandava mensagens e eu não respondia. Mas um dia eu respondi e gostei da forma como ele conversava comigo. Tinha acontecido uma coisa traumática e estava carente de atenção”, conta ao Contacto. Joana vivia sozinha no Nordeste e não tinha a família perto e trabalhava num restaurante. “Depois ele fez essa proposta que viesse para o Luxemburgo que ele pagava a passagem de avião. Passei um mês pensando e disse para mim: não tenho nada a perder, pode ser uma oportunidade para mudar a minha vida e ele parece uma boa pessoa”, conta.

Aceitou e hoje tem consciência que foi o maior erro da sua vida.

Esteve sempre a hesitar e ao longo da pandemia, em 2021, dois voos que teve marcados foram cancelados. “Acho que foi Deus tentando me avisar”, relata Joana. “A primeira vez que consegui vir foi em 31 de março de 2022. Cheguei cá e os primeiros dias foi maravilhoso”, conta. “Começou a sentir-se mal de estar em casa sem fazer nada, estava em casa e quando ele chegava do trabalho dizia para irmos ao mercado Cactus”. Ficava todos os dias em casa. Muitas vezes fechada e sem a chave de casa para poder sair. “Tinha acabado de sofrer um trauma no Brasil e não conseguia sair sozinha porque estava com o síndrome de pânico. Um dia em Fortaleza quando ia para o trabalho fui assaltada no autocarro. "O assaltante me agrediu e tivemos uma briga corporal e daí eu fiquei traumatizada”, relata. “Só saia com ele e o resto do dia ficava sempre em casa”, conta. A 11 de maio resolvi voltar ao Brasil. “Desde sempre fez chantagem psicológica dizendo que se eu voltasse ao Brasil alguém ia fazer alguma coisa contigo. Fui ao Brasil fazer um curso de animais”, relata.

No dia 4 de julho decidiu voltar ao Luxemburgo. Na “verdade na passagem ele colocou sem volta e eu não sabia e não tinha como voltar mais para o meu país”, relata.

Ao fim de duas semanas percebeu que “não gostava dele e que queria regressar, mas ele disse que não me ajudava e eu não podia voltar porque tinha gasto todo o meu dinheiro na ida para o Luxemburgo”.

Foi aí que o pesadelo começou, conta Joana enquanto chora convulsivamente.

O início do pesadelo

“Deixei a minha casa e o meu trabalho e o meu curso de auxiliar de veterinária e foi complicada”, conta. “O inferno começou a acontecer, as coisas chatas, porque eu já não queria sair com ele”, relata. Por vezes saia sozinha, mas “não conhecia ninguém e não falava a língua”, afirma. “Daí ele começou a dizer que eu estava saindo com outra pessoa e que tinha me visto a entrar dentro de um carro de um homem e começou a seguir-me. Começou o inferno. Com ele a dizer que eu não ia embora e que íamos ficar juntos e eu a responder que não queria e ele continuava insistindo. Tudo se foi tornando horrível. Tinha dias que eu não comia, que ficava trancada em casa e ele escondia as chaves de casa para eu não poder sair. Escondia também as chaves da casa de banho e do quarto para eu não me poder fechar”, conta. Desesperada contactou um grupo de brasileiras no Facebook que lhe indicaram Dayana Silva da Revibra. Contactou-a e começou a contar a sua história.

Dayana da Silva, da Rede de apoio às Vítimas Brasileiras de Violência Doméstica (Revibra Europa). Foto: António Pires

Foi a sua sorte porque uma semana depois acabou a ser agredida. “Tudo aconteceu a 7 de agosto, tinha ido tomar banho, era uma da tarde de um domingo e ele estava em casa. Quando entrei no banheiro entrou no quarta em que eu dormia e começou a vasculhar tudo. Quando eu entrei no quarto e perguntei o que ele estava fazendo ele começou a gritar que a casa era dele e que eu ia fazer tudo o que ele quisesse. Daí ele veio para cima de mim me segurou na cara e no pescoço me enforcando e me atirou contra a parede”, conta.



“Mas o abuso psicológico foi pior que a agressão”, afirma Joana enquanto chora convulsivamente.

Tinha dias que eu não comia, que ficava trancada em casa e ele escondia as chaves de casa para eu não poder sair. Joana, 23 anos

Depois da agressão conseguiu fechar-se no quarto e ligar para Dayana Silva que contactou a polícia de Esch-sur-Alzette. “Enquanto eu falava com ela, ouvia os gritos dele por trás”, conta Dayana Silva da Revibra.

A polícia resgatou-a de casa e ela acabou por fazer queixa à polícia. Mas depois não tinha onde ficar porque não tinha documentos, nem inscrição na comuna. A Revibra e o Coletivo Entre-Ajudas conseguiram descobrir uma casa de um padre no norte do país onde acabou por ficar. Esta sexta-feira conseguiu finalmente embarcar de regresso ao Brasil. Graças à Organização Internacional de Migrações (OIM) que lhe garantiu o bilhete de avião e um pequeno pé de meia para conseguir recomeçar a sua vida no Brasil. Roberta viaja com uma outra vítima.

“Antes da agressão já tínhamos feito um pedido de apoio à OIM”, afirma Dayana da Silva . Em apenas uma semana o bilhete de avião ficou disponível. Durante esse período para a apoiar“teve doação de comida porque a comunidade brasileira é muito solidária, depois de um apelo feito no grupo do whatsapp dos brasileiros no Luxemburgo”, acrescenta Roberta Züge, da Revibra.

Roberta Züge, médica veterinária. Foto: António Pires

Recomeçar a viver

Joana sempre desejou trabalhar com animais e tem o sonho de se tornar veterinária. Agora vai começar a construir o seu caminho. "Esta é uma história triste com final feliz", diz Roberta Züge, médica veterinária que apoiou todo este processo. A jovem de 23 anos, agora vai estudar e fazer um estágio num consulório de veterinária no Brasil que foi arranjado por Roberta.

Casos como estes multiplicam-se

“Tem cada vez mais casos de jovens contactadas pelo Facebook e que depois acabam em histórias dramáticas. São jovens com uma vida difícil no Brasil porque lá não está fácil. Até homens caiem nessas situações. Casos de jovens que conhecem pessoas pela internet e começam a se relacionar, aí o europeu envia a passagem e as pessoas chegam aqui e acontece como no caso da Joana”, alerta Dayana da Silva da Revibra. "Tem muita gente passando necessidades aqui no Luxemburgo", acrescenta. "Porque o governo não pode ajudar as pessoas que estão irregulares", alerta. "Com a subida de preços as coisas estão a tornar-se mais complicadas.

Ninguém sai do seu país para apanhar, passar necessidades ou viver na rua. Dayana Silva, Revibra Europa

Ninguém sai do seu país para apanhar, passar necessidades ou viver na rua", denuncia Dayana da Silva. Mas há cada vez mais pessoas a virem com uma mão à frente e outra atrás para o Grão-Ducado. "O que mais vejo no Facebook é pessoas a serem atraídos para vir para o Luxemburgo, dizendo que é país com o maior salário da Europa. Quem está aqui deveria avisar sobre o elevado preço das rendas e do custo de vida. Ninguém conta o outro lado", salienta.

