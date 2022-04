Josef Borrell. UE está a preparar mais sanções à Rússia "com caráter de urgência"

A União Europeia (UE) vai começar a preparar, com urgência, novas sanções à Rússia, anunciou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, num comunicado em que condena "as atrocidades" cometidas pelas tropas russas na Ucrânia.

Lusa A União Europeia (UE) vai começar a preparar, com urgência, novas sanções à Rússia, anunciou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, num comunicado em que condena "as atrocidades" cometidas pelas tropas russas na Ucrânia.

"A UE continua a apoiar firmemente a Ucrânia e começará, com caráter de urgência, a preparar novas sanções à Rússia", disse o Alto Representante para a Política Externa do bloco.

Bruxelas acrescentou que "condena com a maior veemência as atrocidades que terão sido cometidas pelas forças armadas russas em várias cidades ucranianas que foram agora libertadas". Borrell referiu ainda que "os massacres cometidos em Busha e outras cidades ucranianas serão inscritos na lista de atrocidades cometidas em solo europeu", acrescentado que as imagens dos civis mortos e da destruição "mostram a verdadeira face da brutal guerra de agressão russa".

A organização dos direitos humanos Human Rights Watch denunciou, no domingo, que nas zonas da Ucrânia sob controlo russo foram feitas "execuções sumárias", entre outros "abusos graves" que podem configurar crimes de guerra.

Cinquenta e sete corpos encontrados numa vala comum em Busha, nos arredores de Kiev O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, já tinha denunciado hoje um "massacre deliberado", pelas forças russas, na cidade de Busha, onde muitos cadáveres estão a ser descobertos.

A retirada das tropas russas do norte de Kiev permitiu ver indícios de alegadas execuções sumárias de várias centenas de civis no subúrbio de Busha e noutras áreas.

A Ucrânia acusou a Rússia de genocídio, alegando ter encontrado os corpos de 410 civis na região de Kiev, atualmente sob controlo ucraniano.

Na cidade de Busha, cerca de 300 pessoas foram enterradas em valas comuns, de acordo com as autoridades ucranianas.

