Começou no jornal Liberátion mas começa agora a perceber-se que o sexismo e a cultura de discriminação das mulheres estende-se a outros media franceses, considerados inclusive progressistas e defensores da igualdade de género.

Sociedade 4 min.

Jornalistas ridicularizavam as colegas em grupos online privados

Começou no jornal Liberátion mas começa agora a perceber-se que o sexismo e a cultura de discriminação das mulheres estende-se a outros media franceses, considerados inclusive progressistas e defensores da igualdade de género.

O jornal francês Liberátion foi apenas o rastilho, mas agora o fenómeno estendeu-se às edições francesas dos media online Vice e Huffington Post e outras publicações francesas. Grupos constituídos maioritariamente por homens trabalhadores nestes meios, criados nas redes sociais, onde se fazia "chacota" de mulheres. Sobre a sua aparência, o que vestiam ou mesmo sondagens sobre o seu grau de atratividade para ter relações sexuais.



No Liberátion, o grupo privado do Facebook chamava-se a "liga do LOL" (LOL, do acrónimo inglês Laugh out Loud, significa rir muito ou divertir-se muito) e foi criado em 2008. Era constituído por homens jornalistas, publicitários, informáticos e designers gráficos do jornal que falavam de várias colegas da empresa, na sua maioria mulheres. Insultos machistas e degradantes para as mulheres bem como comentários homofóbicos eram o tema de conversa.

Entre os membros do grupo estava o chefe da edição online, Alexandre Hervaud, e Vincent Glad, jornalista freelancer e autor do blog "L'An 2000", alojado no site do Liberátion. Após o escândalo ter sido conhecido internamente, os dois foram suspensos como "medida preventiva", pelo que poderão ser aplicadas sanções disciplinares no futuro. Ao mesmo tempo, o jornal abriu uma investigação interna e afirmou que "vai continuar a acompanhar o tema do ponto de vista editorial", afirmou o diretor editorial adjunto, Christophe Israel.



"Sinto-me envergonhado"

Glad foi o criador da "liga do LOL". Os dois estão acusados de cyberbullying. Segundo o jornal L'Express as mulheres começaram a queixar-se já em 2010, mas as queixas ganharam maior força na sexta-feira passada quando a história explodiu no próprio jornal, pela equipa de fact checking.



Tanto Hervaud como Glad usaram a rede social Twitter para pedir desculpas pelo sucedido, afirmando que "a intenção do grupo nunca foi suscitar campanhas de ódio direcionadas a quem quer que fosse". Ironicamente, em 2013 Glad tinha tweetado em tom jocoso sobre a cultura da violação, que foi largamente retweetado após o escândalo. "Sinto-me envergonhado", afirmou.

O grupo privado era o ponto de partida para ações de assédio ou intimidação noutras plataformas na internet. As histórias das vítimas foram dadas a conhecer nas redes sociais como o caso de Daria Marx que chegou a receber ameaças de morte após ter lançado uma campanha de angariação de fundos para comprar uma scooter como prenda de aniversário.



"Eles descobriram o meu número de telefone, registaram-me em vários sites. Fui assediada durante semanas, noites inteiras. Fui maltratada pela "liga LOL" lamentou a bloguer.

Vice, Huffington Post, Libé, the Perfect Tag, Usbek & Rica, Les Inrocks...

Depois do Liberátion, outros meios de comunicação estão agora debaixo dos holofotes, como as edições francesas da revista online Vice e o jornal Huffington Post.

Segundo o L'Express, o grupo "liga LOL" tinha também colegas de outras publicações francesas como a Libé, the Perfect Tag, Usbek & Rica, Les Inrocks que também foram entretanto suspensos.



No final de 2018, três jornalistas da versão francesa do Huffington Post foram despedidos após comportamentos semelhantes num grupo na plataforma de chat para empresas Slack, conta a equipa de fact checking do Liberátion. O grupo em causa apelidava-se de "Radio Bière Foot" ("Rádio Cervejas e Futebol, em português) era exclusivamente constituído por homens e falava pouco de bola e bebidas, e mais de mulheres, gays e outras raças de forma insultuosa.

Após ter sido descoberto por alguns colegas na empresa, o grupo foi encerrado no final de 2018 não sem antes causar o despedimento de três jornalistas. Uma antiga trabalhadora do jornal contou ao CheckNews do Liberátion que antes deste grupo existia um grupo feminino no Slack, maioritariamente utilizado para coisas de mulheres, como por exemplo "pedir tampões".



Sentindo-se "excluídos", os homens tentaram então criar o seu próprio grupo, algo que era sabido na redação. Mas não o teor das conversas. Segundo o Liberátion, 15 em 20 jornalistas homens integravam estas conversas, incluindo membros das chefias. E apesar de avisos de várias trabalhadoras para a existência do grupo, as chefias ignoraram os alertas. No geral, referem a existência de um "ambiente sexista" na empresa, onde há uma priorização dos homens em detrimento das mulheres.

Em outubro de 2018, o caso chegou mesmo a um dos CEOs do grupo a que também pertence o Le Monde, Louis Dreyfu. O membro executivo chegou a enviar um mail à redação afirmando que este tipo de comportamentos não são tolerados na empresa e que seriam tomadas medidas, incluindo a abertura de uma investigação interna e um programa de sensibilização para o problema.

Também a revista Vice, considerada uma publicação progressista e aparentemente defensora da igualdade de género e virada para as gerações mais jovens está envolvida no escândalo dos grupos online que rebaixam as mulheres. Segunda noticia o L'Express o caso nesta publicação começou em 2017 quando atuais trabalhadores e alguns que já não colaboram com a revista online foram acusados de comportamentos sexistas. Dois deles, chegaram mesmo a ser despedidos em julho de 2017 pela direção.



Testemunhos denunciaram ao L'Express uma "cultura de descriminação das mulheres", "ódio", "racismo", "misoginia" e "homofobia", mesmo de cargos superiores. Para além da existência de grupos de mensagens instantâneas, neste caso intitulado "Les darons" (pai, no calão francês) onde mais uma vez as mulheres eram alvo de piadas e insultos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.