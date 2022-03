Na semana passada, Ricardo J. Rodrigues foi finalista do Amnesty Mediepräis, prémio de jornalismo atribuído pela Amnistia Internacional, com a reportagem "As mulheres que o paraíso maltrata", publicado no Contacto em março de 2021.

Imprensa

Jornalista do Contacto nomeado para o Prémio de Excelência Jornalística do Citi 2022

Redação Na semana passada, Ricardo J. Rodrigues foi finalista do Amnesty Mediepräis, prémio de jornalismo atribuído pela Amnistia Internacional, com a reportagem "As mulheres que o paraíso maltrata", publicado no Contacto em março de 2021.

O jornalista e Grande Repórter do jornal Contacto, Ricardo J. Rodrigues, foi nomeado para o Citi Journalistic Excellence Award 2022 no Luxemburgo. A reportagem nomeada foi publicada em novembro do ano passado com o título "Como os contentores viraram o mundo do avesso" e foi igualmente impressa na edição alemã do Wort, com o título "Warum sich im Hamburger Hafen die Container stapeln".

Na semana passada, o mesmo jornalista foi finalista do Amnesty Mediepräis, prémio de jornalismo atribuído pela Amnistia Internacional, com a reportagem "As mulheres que o paraíso maltrata", publicado no Contacto em março de 2021.



Como os contentores viraram o mundo do avesso Prateleiras vazias e stocks esgotados, o Natal em risco e um ano novo com uma subida generalizada de preços. O comércio mundial está a sofrer uma crise de abastecimento e dificilmente haverá melhor lugar do que Hamburgo para perceber como isso pode mudar a nossa vida. História de uma caixa de metal e de como ela está a redefinir o xadrez económico do planeta.

No comunicado enviado às redações, lê-se que "após uma animada discussão, o júri decidiu nomear os seguintes vencedores (listados em ordem alfabética de apelido) para o Prémio de Excelência Jornalística do Citi 2022:

• Camille FRATI – Letzebuerger Journal - Business et droits humains, un couple indissociable à long terme

• Ricardo J. RODRIGUES – Contacto/Wort - Warum sich im Hamburger Hafen die Container stapeln

• Audrey SOMNARD – Letzebuerger Journal - Far West chez les brasseurs

O vencedor final para o Luxemburgo será anunciado numa cerimónia oficial de entrega de prémios no dia 21 de abril e irá participar no Citi Journalistic Excellence Award Benelux, no qual competirá com os vencedores da Bélgica e dos Países Baixos.

O jornalista vencedor do Benelux participará no seminário internacional para jornalistas económicos e financeiros organizado pela famosa Universidade de Columbia, em Nova Iorque, de 5 a 10 de Junho.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.