Jornal 'L'Avenir' pede a belgas para não irem ao Luxemburgo no feriado

Ana Patrícia CARDOSO A mensagem da manchete desta sexta-feira é clara: "Fiquem em casa".

A manchete do L'Avenir desta sexta-feira, 30 de outubro, pode ler-se como mais do que uma notícia, uma recomendação.

"Ir ao Grão-Ducado? Não. Fique em casa!" dizem as letras gordas deste jornal da jornal da Província do Luxemburgo , recomendando aos vizinhos da Bélgica que não se desloquem ao Grão-Ducado no feriado dos Finados, dia 1 de novembro, próximo domingo.

O texto explica o contexto. "As fronteiras com todos os nossos vizinhos (Luxemburgo e França) permanecem transitáveis, em condições diferentes. Apenas o Luxemburgo manteve seus cafés e restaurantes abertos por enquanto. Se o turismo ainda não está proibido o vírus continua a circular", está escrito. Ao contrário da Bélgica e França, no Grão-Ducado ainda é possível ir a um bar ou restaurante.

Por enquanto, as fronteiras estão abertas e assim devem permanecer, reforçou Xavir Bettel, na cimeira de líderes da União Europeia, que se realizou esta quinta-feira à noite, por videoconferência. O encerramento das fronteiras poderia levar a mortes desnecessárias nos hospitais, alertou o primeiro-ministro.





