A responsável pela Stop Ecocide Foundation (SEF) acredita que dentro de cinco anos os grandes autores de desastres ambientais podem ser julgados no Tribunal Penal Internacional. Leia a entrevista ao Contacto.

Jojo Mehta. "O termo ecocídio capta a natureza drástica do momento"

Telma MIGUEL A responsável pela Stop Ecocide Foundation (SEF) acredita que dentro de cinco anos os grandes autores de desastres ambientais podem ser julgados no Tribunal Penal Internacional. A SEF foi uma das organizações que recebeu apoio de Greta Thunberg.

De repente, no mês passado, a campanha da Stop Ecocide Foundation (Fundação Parar o Ecocídio) levantou voo, passando para a arena da diplomacia internacional. A fundação já tinha recebido muita atenção dos media quando, em julho, Greta Thunberg anunciou que iria doar a esta organização 100.000 euros do prémio da Gulbenkian para a Humanidade que acabara de receber. O prémio da fundação portuguesa, atribuído pela primeira vez, tem um valor total de um milhão de euros.

A Stop Ecocide Foundation (SEF) foi criada em 2017 pela advogada inglesa Polly Higgins e pela ativista ambiental Jojo Mehta. A razão da existência desta organização é concreta: tornar os atentados contra a natureza um crime internacional, punido ao nível dos crimes de guerra, do genocídio, dos crimes contra a humanidade, e dos crimes de agressão, no Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia.

Durante os últimos três anos, a SEF registou pequenos progressos, mas neste novembro houve um salto quântico. Com um pedido de deputados suecos (da coligação no poder) na mão, a SEF reuniu um painel de peritos de topo de nível internacional (que inclui antigos juízes do próprio TPI) que estão a criar a definição jurídica do novo crime internacional. O termo ecocídio fica no ouvido, e há uma razão para isso, apela às nossas emoções. Dentro de poucos anos estará no nosso léxico comum, eventualmente no texto das leis dos 123 países que ratificaram o Estatuto de Roma, o texto que dá fundamento legal ao TPI.

Depois da morte de Polly Higgins, em 2019, Jojo Mehta dirige a organização e é ela responsável por orientar o trabalho jurídico, a campanha política e diplomática, e a "narrativa pública". Por Zoom, o Contacto entrevistou-a na sua casa na pequena cidade inglesa de Strout, enquanto preparava reuniões e um evento do TPI.

No mês de novembro o termo ecocídio ganhou notoriedade. O que aconteceu?

Houve um salto gigante na seriedade com que o assunto é encarado. Pela primeira vez foi possível reunir um painel de juristas de topo a nível internacional para criar uma definição que pode ser proposta como emenda ao Estatuto de Roma e passar a ser crime julgado pelo TPI. E houve políticos e parlamentares em outros países, além dos suecos, interessados em saber mais. Além disso, o timing com que anunciámos a criação do painel foi muito poderoso: coincidiu com a comemoração dos 75 anos desde que genocídio e crimes contra a humanidade foi pela primeira vez usado, em Nuremberga, contra responsáveis nazis. E aqui está uma nova ameaça global que requere um novo crime internacional, que era a situação que se vivia em 1945. Philippe Sands (um dos dois presidentes do painel) anunciou na cerimónia em Nuremberga que estava a trabalhar nisto. A partir daí os media generalistas pegaram a sério na história. Acabei de dar uma entrevista à Time Magazine. O foco neste assunto aconteceu muito por causa do timing e dos pesos pesados que participam neste painel. E foi tudo muito excitante. Confesso que não previa que fosse tão rápido.

O facto de ser uma encomenda de um parlamento (o sueco) dá-lhe peso político e credibilidade diplomática?

Exato. Esta definição tem que ser clara e forte, mas também tem que ser consensual para um grupo muito diverso de países. Vanuatu e as Maldivas pediram à Assembleia Geral do TPI, em 2019, que considerasse o ecocídio. Estes países estão na linha da frente da crise climática, mas para os países europeus a proposta tem que ser aceitável também. França recentemente disse que ia criminalizar o ecocídio, mas o que consideram ecocídio é um conceito muito mais limitado. E isso é uma constante. Ao nível nacional, os governos receiam avançar. Parece-lhes muito assustador, têm muitas relações na esfera económica e pensam que se agirem a nível nacional terão a lei em vigor muito depressa enquanto que ao apoiarem a criação de uma lei internacional ficam muito bem no retrato, tendo a segurança de saber que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro.

O que é mau para vocês, a solução lenta.

Pelo contrário, joga a nosso favor. Porque é importante que o ecocídio seja criado do nível internacional para o nacional. E através do TPI, que é o único mecanismo com acesso direto à justiça criminal dos seus 123 Estados membros. Quando uma atividade é criminalizada no TPI, cada um dos seus membros tem que incluir o crime na sua legislação nacional. E isso cria uma coerência através das fronteiras, impossível de outra forma. E porque os piores prevaricadores são multinacionais ajuda ter uma definição coerente em todo o lado. E é uma maneira de numa só vez ter todos os países a adotar a mesma lei. Faz sentido politicamente e por questões de eficácia.

Não acreditamos que haja 50 % de Estados que tenham coragem de dizer publicamente que o ecocídio não deve ser discutido.

Quais são as probabilidades de os países assinarem?

A proposta jurídica deve estar pronta a meio de 2021. E depois, na próxima reunião da Assembleia Geral do TPI (em dezembro de 2021) tem que haver uma maioria simples a concordar com a discussão. E isto é um ponto importante e sabemos que irá acontecer. Não acreditamos que haja 50 % de Estados que tenham coragem de dizer publicamente que o ecocídio não deve ser discutido. E é claro que iremos fazer muito barulho, entretanto. 2021 vai ser um ano muito importante. Com encontros globais, como a COP 26, em que iremos estar presentes. O apoio à mudança da lei tem sido inesperado, vem não só dos países que estão a sofrer mais diretamente o impacto das alterações climáticas, mas, surpreendentemente, de muitos países ricos europeus e do Canadá.

Quanto tempo levará a ser crime?

O crime de agressão (introduzido em 2018 ) levou sete anos até que os Estados concordassem. Com o ecocídio será mais rápido, entre três a cinco anos, por causa do momento que estamos a enfrentar. O que para mudar a lei internacional é de facto muito rápido. O ecocídio não é uma cura para tudo, mas é certamente uma peça que faltava, e sem a qual vai ser muito difícil virar as coisas. E haverá sempre maus atores que vão portar-se mal. Mas sem uma lei, sem um parâmetro, é difícil ver como todas as iniciativas positivas vão florescer se ainda for possível permitir que os dinheiros continuem a fluir na velha direção.

Mas o verdadeiro objetivo desta lei não é pôr o senhor Monsanto ou o senhor Shell atrás das grades - embora isso possa acontecer. É mais mostrar-lhes a eles, às seguradoras e aos financiadores a ameaça que paira sobre eles se não mudarem de caminho.

Quem serão os culpados de ecocídio?

O alvo são os grandes poluidores e os grandes destruidores de habitats. Mas o verdadeiro objetivo desta lei não é pôr o senhor Monsanto ou o senhor Shell atrás das grades - embora isso possa acontecer. É mais mostrar-lhes a eles, às seguradoras e aos financiadores a ameaça que paira sobre eles se não mudarem de caminho. A lei criminal não atua retrospetivamente. Só pode punir a partir do momento em que entra em vigor. Mas quando houver uma proposta real em cima da mesa, as seguradoras, a banca, irão começar a ver no horizonte que certos investimentos já não vão ser possíveis. E vai haver uma grande mudança, no momento em que se tornar claro que o novo crime irá ser adotado. Na verdade, até ajuda que não chegue de um dia para o outro. É preciso que haja um período em que políticos e financiadores vejam a tempestade a desenrolar-se.

Qual o valor de criar um novo crime?

Muitas vezes nos perguntam porque simplesmente não adaptamos a definição de crimes contra a humanidade para incluir crime ambiental grave. Só que isso não teria uma narrativa pública. Com a palavra ecocídio há um conceito que reúne uma série de ideias. Toda a gente sabe que a desflorestação está a destruir a Amazónia, que o overfishing (pesca intensiva) está a matar os oceanos, ou que a emissão de gases está a aquecer o planeta, mas não havia um termo que reunisse isso tudo. Com a palavra ecocídio, as pessoas percebem imediatamente que se trata de um dano extremo e é a causa de todas as desgraças. E a reação instantânea é de choque e que deve ser um crime, punido ao mais alto nível. É uma palavra forte e capta a natureza drástica da situação em que nos encontramos.

Que acontecimentos levaram a esta visibilidade na opinião pública?

Vimos os começos desta nova era quando o relatório do IPCC saiu há dois anos, em outubro de 2018. E houve o grande impacto da mobilização civil, como a do movimento Fridays for Future, as greves da Greta Thunberg e as ações dos Extinction Rebellion, do Sunrise Mouvement, nos EUA. Há um novo ativismo que está a acontecer em todo o mundo e fez um trabalho notável de expandir o tema nos media. E agora a crise climática é uma conversa que se tem em casa, e que definitivamente não se tinha há 18 meses. E isso fez uma enorme diferença para nós. Porque mesmo se Polly e eu ,e um pequeno grupo de pessoas e de países tenhamos estado a falar sobre isto nos últimos 10 anos, foi apenas no último ano que as pessoas de repente começaram a ouvir-nos. É quase como se a palavra de repente se tornasse compreensível. Depois houve outro salto com as grandes manifestações dos Extinction Rebellion que paralisaram Londres, em abril de 2019, e que coincidiu muito tristemente com a morte da Polly.

Como é que a morte da Polly Higgins, que já era muito conhecida, afetou o trabalho da SEF?

Ela tinha sido um tremendo porta-estandarte desta ideia. Muitas pessoas entristecidas perguntavam-nos o que iria agora acontecer ao trabalho da vida dela. Mas ao mesmo tempo voluntariaram-se para ajudar, porque achavam que era demasiado precioso para perder-se. Portanto, isso foi ao mesmo tempo um momento trágico e crucial.

A covid-19 mostrou que na presença de um grande perigo os governos agem depressa - e é preciso ver que a crise sanitária não é nada comparado com a crise existencial climática que nos ameaça.

E a visibilidade internacional?

Foi incrível o Papa ter defendido a criminalização do ecocídio, há exatamente um ano. E pouco depois, o pedido das Maldivas e Vanuatu no TPI. De repente isto passou para o nível dos Estados. E tivemos o apoio do Macron, que foi a pedido de uma assembleia de cidadãos, e foi brilhante. E o contributo financeiro de Greta Thunberg, muito importante e muito publicitado. Também o recém-empossado governo belga incluiu o ecocídio como parte do seu programa de quatro anos. Há um grande ímpeto em todo o lado.

A pandemia mudou a política? Ainda há hipótese de alcançar a meta do Acordo de Paris?

Fez uma grande diferença, tornou óbvia a relação entre a covid-19 e a degradação ambiental. Ao mesmo tempo, a covid-19 mostrou que na presença de um grande perigo os governos agem depressa - e é preciso ver que a crise sanitária não é nada comparado com a crise existencial climática que nos ameaça. Do ponto de vista da ligação entre as pessoas criou novas possibilidades. Como os eventos se tornaram virtuais, conseguimos estar presentes em muitos onde não estaríamos presencialmente. A um certo nível, a passagem para o online foi um grande nivelador. Permitiu o acesso de todos e retirou o pódio. Toda a gente é uma cara num ecrã.

Como se envolveu com as questões ambientais?

Eu era uma ativista de sofá, assinava petições, enviava emails. O que me fez pôr as botas no terreno, foi a minha filha, em 2013, na altura com cinco anos. Eu estava a fazer pesquisa sobre "fracking" e uma vez quando contava aos meus amigos o que tinha descoberto a minha filha começou a chorar e disse: "Mamã isso é horrível. Por favor telefona aos senhores e diz-lhes para pararem". E acabei por conhecer a Polly Higgins, que estava a fazer pesquisa no mesmo assunto, e tivemos uma ligação imediata. Trabalhámos juntas até ela morrer.

