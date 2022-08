Empresa foi alvo de cerca de 38.000 ações judiciais, que alegam que o pó de talco contém um mineral cancerígeno.

Segurança

Johnson & Johnson suspende venda de pó de talco para bebés em todo o mundo

Lusa Empresa foi alvo de cerca de 38.000 ações judiciais, que alegam que o pó de talco contém um mineral cancerígeno.

A Johnson & Johnson vai suspender em 2023 a venda do pó de talco para bebés em todo o mundo, após milhares de reclamações sobre a segurança do produto, suspenso já há dois anos nos Estados Unidos e Canadá.

Num breve comunicado, a farmacêutica norte-americana divulgou esta quinta-feira que tomou a "decisão comercial" de substituir o talco por amido de milho neste produto infantil, depois de ser alvo de cerca de 38.000 ações judiciais.

As queixas vinculam a utilização a longo prazo do pó de talco ao desenvolvimento de cancro, embora a farmacêutica continue a negar que o produto seja a causa.

No final de 2018, surgiram informações a indicar que a Johnson & Johnson (J&J) sabia há décadas que o seu pó de talco continha asbesto, um mineral com composição e características semelhantes às do amianto e com efeitos nocivos para a saúde.

Cerca de 90% dos bebés europeus expostos a fraldas tóxicas Uso destas fraldas coloca os bebés em risco de "doenças potencialmente muito graves", alertam ambientalistas.

Desde então, a J&J enfrentou milhares de ações judiciais que acusam a fabricante de ter contribuído para o desenvolvimento do cancro nos ovários em consumidoras do produto, circunstância que a empresa nega e que a cada ano a leva a gastar milhões de dólares em casos judiciais.

"A nossa posição sobre a segurança de nosso pó cosmético permanece inalterada. Apoiamos fortemente as décadas de análise científica por médicos especialistas em todo o mundo, confirmando que o pó de talco para bebés da Johnson é seguro, não contém asbesto e não causa cancro", referiu a farmacêutica norte-americana.

A empresa enfrenta outros problemas legais nos EUA e concordou no início deste ano pagar milhões de dólares a vários estados, juntamente com outros grandes distribuidores de medicamentos, assumindo a sua responsabilidade na crise dos opiáceos.

Nas últimas duas décadas, as mortes de mais de 500.000 norte-americanos foram associadas a overdoses de opiáceos, incluindo analgésicos prescritos e drogas ilícitas, como heroína e fentanil produzido ilegalmente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.