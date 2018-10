Um jovem de 13 anos residente em Bertrix, na província belga do Luxemburgo, está entre a vida e a morte depois de ter participado no Desafio Momo (Momo Challenge), um jogo que circula através do WhatsApp.

Jogo do WhatsApp deixa adolescente entre a vida e a morte

Um jovem de 13 anos residente em Bertrix, na província belga do Luxemburgo, está entre a vida e a morte depois de ter participado no Desafio Momo (Momo Challenge), um jogo que circula através do WhatsApp.

O Desafio Momo, um dos mais recentes "jogos" virais, apresenta a cara de uma mulher pálida, com olhos esbugalhados e um sorriso aterrador, que anda a assustar pequenos e graúdos nas redes sociais. Tal como os desafios precedentes "Ice Bucket Challenge", "Necknomination", "Desafio Chiggy" ou "Baleia Azul", o principal alvo aqui também são os adolescentes. As vítimas são desafiadas a passar por vários desafios, cada vez mais perigosos, durante 50 dias até à última etapa, o suicídio.

Este terá sido o percurso do adolescente belga, que foi encontrado enforcado no passado dia 23 de outubro, terça-feira, a 70 quilómetros da fronteira com o Luxemburgo, na localidade de Bertrix.

De acordo com o jornal belga La Meuse Luxembourg, o jovem de 13 anos tentou o suicídio, na casa dos pais, depois de participar no desafio mórbido na internet. Descrito como "um jovem sem problemas", o adolescente encontra-se agora em coma, num hospital de Liège. As autoridades belgas ordenaram a abertura de uma investigação para esclarecer o caso.

Autoridades preocupadas com este fenómeno



O debate sobre a segurança das crianças na internet está de novo na ordem do dia, levantando preocupações em autoridades de vários países. Em causa estão os efeitos destes "jogos" sobre os adolescentes, mas também o roubo de dados dos usuários, entre outros perigos.

Em França, a procuradoria da cidade de Rennes e a polícia local estão a investigar as circunstâncias da morte de um adolescente de 14 anos, dois dias antes do jovem de Bertrix. O adolescente foi encontrado também enforcado na casa dos pais, no dia 21 de outubro. A imprensa francesa também aponta o dedo ao "Desafio Momo", citando declarações dos pais do menor. No Luxemburgo não há até agora registo de casos idênticos, mas as autoridades garantem estar atentas.

