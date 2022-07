Estima-se que os cerca de 35 campos de golfe do Algarve consumam um volume de água equivalente a uma cidade de 250 mil habitantes.

Jogando golfe enquanto a casa arde

Hugo GUEDES PINTO Estima-se que os cerca de 35 campos de golfe do Algarve consumam um volume de água equivalente a uma cidade de 250 mil habitantes.

O imperador Nero tinha má imprensa. Roma ardeu durante nove dias no ano 64 dC, destruindo dois terços da metrópole, e ele foi lesto a atirar as culpas para uma nova seita religiosa, os cristãos. Os historiadores da época, no entanto, não acreditaram na versão oficial, e escreveram que tinha sido o próprio ditador a mandatar a catástrofe – talvez por precisar dos terrenos para construir um novo palácio – e que, ainda por cima, Nero cantou e tocou a sua lira aproveitando a paisagem da capital imperial, centro do mundo conhecido, sendo consumida pelas chamas.

[Em Portugal] os poderes públicos nacionais e locais continuam alegremente a encorajar (e subsidiar) a construção de campos de golfe, para que velhotes britânicos venham trazer um punhado de libras à custa do bem-estar de quem lá vive e paga água caríssima e racionada.

É uma história tão boa que só é pena não ser verdadeira; Nero não mandou atear o fogo. A Roma do século I era uma cidade cheia de favelas de madeira, onde os grandes incêndios eram virtualmente incontroláveis, sobretudo em noites de vento. Mas a imagem do líder a tocar lira enquanto o mundo arde é muito forte, e tem um duplo sentido que continua actual: os líderes são incompetentes para lidar com a adversidade, e também não têm qualquer interesse pelo destino do comum dos mortais.

Lembro-me da mítica lira de Nero ao ver notícias sobre o Sri Lanka, um país em total implosão. A família Rajapaksa apoderou-se do poder (presidente e primeiro-ministro eram irmãos) e, para além do já habitual desvio de dinheiros públicos para o próprio bolso, desatou a decretar decisões estapafúrdias, como baixar os impostos para metade ou proibir todos os pesticidas e fertilizantes químicos de um dia para o outro, numa altura delicada em que as alterações climáticas tornam as colheitas ainda mais imprevisíveis.

O desaparecimento do turismo e as dificuldades em obter combustível e comida causadas pela invasão russa completaram uma tempestade perfeita. Nada funciona e falta tudo no país; a população desesperada invadiu o palácio presidencial e outros locais de governo. No dia em que estas linhas serão publicadas, o poder já estará na rua.

E se o Sri Lanka for um precursor? Estas cenas de colapso de uma sociedade não parecem longínquas, pelo contrário sentem-se como um vislumbre do futuro. Assustam precisamente porque se hoje são eles, amanhã podemos ser nós. É que não faltam exemplos próximos de decisões desastrosas tomadas pelas nossas elites, daquelas em que as gerações vindouras vão perguntar-nos: “como foi possível...?”

Olhemos para Portugal, por exemplo. Quem ali vive pode verificar os efeitos das alterações climáticas a intervalos regulares – o país está outra vez a atravessar uma onda de calor intensa e prolongada –, e começar a ter uma ideia bastante aproximada de como será um planeta onde a água seja racionada e motivo de conflito. Pois bem, os poderes públicos nacionais e locais continuam alegremente a encorajar (e subsidiar) a construção de campos de golfe, para que velhotes britânicos venham trazer um punhado de libras à custa do bem-estar de quem lá vive e paga água caríssima e racionada.

Estima-se que os cerca de 35 campos de golfe do Algarve consumam um volume de água equivalente a uma cidade de 250 mil habitantes (digamos o Porto, por exemplo, ou então duas vezes a cidade do Luxemburgo). Um absoluto escândalo. A floresta? Ah essa pode arder, como é tradição anual; os pinheiros até atrapalham as bolinhas de golfe...

Imagino que os governantes portugueses toquem bem a lira.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

